Ультиматуми Путіна і заява Зеленського: спершу Росія має вивести свої війська з Донбасу

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Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що для проведення зустрічі на вищому рівні в «нормандському форматі» Україна повинна виконати низку умов, серед яких – письмове зобов’язання виконувати Мінські угоди по так званій «формулі Штайнмайєра», свого часу запропонованій колишнім міністром закордонних справ, а зараз – президентом Німеччини.

Ця формула – якщо дійсно її виконувати – має на увазі не просто фіксування особливого статусу окупованих районів Донбасу, але і проведення там місцевих виборів ще до демілітаризації регіону, до виведення звідти окупаційних військ і їхніх найманців.

Той, хто хоче зрозуміти, як пройдуть ці вибори – навіть якщо формально вони будуть проходити за українським законодавством – може поцікавитися недавнім «єдиним днем голосування» в Російській Федерації та тим, що відбувалося до цього дня – зокрема, з виборами до Московської міської думи. Про «вибори» на території анексованого Криму я вже й не згадую.

В результатах цих виборів ми теж можемо не сумніватися. Переважна більшість голосів отримають «партії Кремля», які виступатимуть за єдність з Росією, «русский мир», приєднання України до інтеграційних об’єднань під російським кураторством. І навіть якщо після цього відбудеться формальне «виведення військ» (велика частина залишиться під виглядом так званої «народної міліції», що також передбачено Мінськими угодами) і територіальна цілісність України буде відновлена (без Криму), українці, по суті виявляться в одній країні, яка буде складатися з двох. А це – перманентна криза на довгі роки, а то й на десятиліття. Це – внутрішнє Придністров’я.

Зрозуміло, що якби вибори на окупованій території пройшли б після реального відновлення українського контролю, повернення Донбасу в український інформаційний простір (і вихід з російського), результати виборів були б зовсім іншими. І президент Володимир Зеленський це прекрасно розуміє, недарма він наголосив, що вибори в окупованих районах можуть пройти тільки після виведення російських військ. Після, а не до, як свідчить «формула Штайнмайєра».

Але в адміністрації президента Володимира Путіна можуть вважати – і не без підстав – що український президент зацікавлений не просто в успіху, а в швидкому успіху. Саме цей політичний цейтнот допоміг Володимиру Путіну звільнити з української в’язниці Володимира Цемаха. Саме тому російське керівництво дозволяє собі ставити умови не заради відновлення миру й виведення військ з української землі, а тільки для проведення рутинної зустрічі на вищому рівні!

Питання про те, чи залишиться Володимир Зеленський на своїй позиції щодо неможливості проведення виборів на Донбасі до виведення звідти російських військ, якщо зрозуміє, що швидкого завершення конфлікту в цьому випадку не буде, є відкритим.

Віталій Портников ‒ журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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