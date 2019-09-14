Пристайко: Україна не проводитиме «фейкові вибори» на окупованих територіях

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Київ не буде проводити «фейкові вибори» на окупованих територіях. Він сказав про це ввечері 13 вересня в ефірі телеканалу «Інтер» після того, як раніше того ж дня заявив, що українська влада хоче провести місцеві вибори у всій країні, включно з окупованими територіями Донбасу (але при цьому він не згадав про так само окупований український Крим).

«Місцеві вибори мають пройти одночасно по всій території України відповідно до правил, які є спільними як для Житомира, Київської області, Донецька та Луганська. Наше завдання – максимально наблизити час «миру» на Донбасі і зробити все, щоб окупант пішов до 2020 року», – цитує пресслужба МЗС у твітері слова Пристайка.

«Ми не збираємось повторювати «фейкові вибори» на наших тимчасово окупованих територіях на сході України. Ми збираємось якомога швидше організувати чесні місцеві вибори, відповідно до законодавства України та під відповідним міжнародним спостереженням», – йдеться в повідомленні.

Президент Володимир Зеленський 13 вересня наголосив, що місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть проводитися лише після виведення російських військ і за українським законодавством.

13 вересня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що українська влада хоче провести місцеві вибори у всій країні, включно з тимчасово окупованими територіями Донбасу (але при цьому він не згадав про так само окупований український Крим). Пристайко додав, нібито «формулу Штайнмаєра», яка передбачає вибори в ОРДЛО, «узгодили» під час президентства Петра Порошенка. Він запевнив, що в цьому «немає нічого цікавого або такого, щоб звинувачували у зраді або перемозі».

Колишній посол України в ЄС, радник п’ятого президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв наголосив, що Україна не давала згоду на застосування «формули Штайнмаєра».

За день до цього президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату» у вересні. Він зазначив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра та всі пункти Мінських домовленостей».

Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях, іще до виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил); після того ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно, і тільки після того передбачене виведення чи роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил) і вже потім повернення Україні контролю за українсько-російським кордоном.