Зеленський: Україна наполягає на зустрічі лідерів «нормандського формату» у вересні

Україна наполягає на зустрічі лідерів країн «нормандського формату» у вересні, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Зараз ми не маємо дати. Ми наполягаємо, щоб ця зустріч відбулася саме у вересні. Тому що закінчення війни, повернення всіх наших полонених – це пріоритетне завдання для мене як для президента України», – сказав Зеленський.

Він заявив, що лідери країн «нормандської четвірки» розглядатимуть «формулу Штайнмаєра та всі пункти Мінських домовленостей». Цю формулу запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штаймайєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» в день проведення виборів на окупованих територіях, тоді ж відбувається виведення незаконних збройних формувань.

«Рішення ухвалюватиметься лідерами чотирьох країн. Як я вже сказав, ми повинні обговорити всі пункти Мінських домовленостей», – підкреслив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що у перемовинах Україна стоїть на позиції збереження національних інтересів.

«Ви чудово знаєте, що не я підписував ці Мінські угоди, але ми з вами розуміємо, що відповідальність зараз на мені. Ніхто не знімає цієї відповідальності, бо це наша з вами країна. І ми працюватимемо та боротимемося, щоб захищати кожну краплину наших українських інтересів», – заявив глава держави.

Останніми тижнями точаться розмови про те, що після тривалої перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії. Із закликами провести такий саміт виступає президент України Володимир Зеленський. Він також пропонував розширити коло учасників за рахунок керівників Великої Британії і США, але ця пропозиція наразі не знайшла підтримки.

26 серпня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наступні переговори у «нормандському форматі» відбудуться у вересні, однак дати не назвав.

Президент Росії Володимир Путін, зі свого боку, вже заявляв, що може зустрітися з українським керівником тільки за умови, зокрема, прямих переговорів Києва з ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними. Дотепер офіційний Київ відкидає таку можливість.