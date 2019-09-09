Трамп: я б приєднався до переговорів щодо миру в Україні, якщо це буде потрібно їхнім учасникам

Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би долучитись до переговорів щодо миру в Україні, якщо це буде необхідно учасникам переговорів. Про це він заявив у Вашингтоні у вівторок, відповідаючи на запитання журналіста Української служби «Голосу Америки» про те, чи мали б США долучитись до переговорів щодо миру в Україні, приєднатись до Німеччини, Франції, України та Росії на переговорах у «нормандському форматі».

«Я вважаю, що той факт, що вчора відбувся обмін полоненими між Росією та Україною, є дуже великим кроком і дуже позитивним кроком. Якби їм було потрібно, щоб я долучився, я б долучився, але справді вчора відбулася дуже і дуже позитивна подія», – заявив Дональд Трамп.

Обмін утримуваними між Україною і Росією відбувся не «вчора» (тобто в неділю), а в суботу, 7 вересня.

Того дня президент США вже вітав обмін полоненими між Росією й Україною у твітері.

На початку липня президент України Володимир Зеленський запропонував президентові Росії Володимирові Путіну зустрітися в білоруському Мінську разом із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, прем’єр-міністром Великої Британії (тоді це була ще Тереза Мей), а також канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном – останні двоє разом із Зеленським і Путіним і є учасниками «нормандського формату» в його нинішньому вигляді. У Кремлі тоді звернули увагу, що США не є учасниками «нормандського» процесу.

Пізніше Зеленський почав говорити про необхідність зустрічі в нинішньому складі «нормандського формату». А представники США заявили, що американська сторона готова підтримати можливість залучення до переговорів про врегулювання на Донбасі також Вашингтону чи й Лондону, але для зміни «нормандського формату» необхідна згода всіх сторін. Також про те, що зміна нинішнього «нормандського формату» «не стоїть на порядку денному», прямо заявляли у Франції.

«Нормандський формат» переговорів про врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу був започаткований на зустрічі президентів України, Франції й Росії і канцлера Німеччини у французькій Нормандії 2014 року. Ці переговори відбуваються у форматах керівників держав чи голів МЗС. Росія тривалий час уникала таких переговорів, очікуючи на зміну влади в Україні і на те, що нова українська влада буде більш поступливою перед домаганнями Кремля.