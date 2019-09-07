Обмін «35 на 35»: як це було

Київ – Тридцять п’ятеро «бранців Кремля» повернулися додому. 7 вересня літак із ними приземлився в аеропорту «Бориспіль». Наймасштабніший на цей момент обмін «35 на 35», як повідомлялося, мав відбутися минулого тижня, але тоді цього не сталося. Зараз проведення обміну підтверджують обидві сторони.

Вранці 7 вересня із російського СІЗО «Лефортово» виїхали пасажирські автобуси у супроводі автомобілів ФСБ і ДПС Росії. У той же час до офісу омбудсмана з’їжджалися родичі утримуваних у Росії українців, аби вже звідти згодом вирушити до бориспільського летовища.

Вже на злітній смузі Олег Сенцов обійняв дочку, що приїхала до Києва його зустрічати, і подзвонив мамі. Засуджений разом із ним Олександр Кольченко у розмові з журналістами висловив намір продовжувати навчання в університеті.

Кореспондент агентства «Укрінформ» Роман Сущенко зазначив, що хоче «поспілкуватися з колегами, обійнятися з друзями, поїхати на могилу до батька», який помер на початку березня 2018 року, а також подякував усім, хто писав йому у в’язницю.

Пізніше усіх звільнених людей повезли у «Феофанію» на медогляд.

Президент Володимир Зеленський, який прибув на летовище разом із кількома іншими посадовцями, заявив, що зараз було виконано «перший етап» його домовленостей із російським президентом Володимиром Путіним, досягнутий під час телефонної розмови 7 серпня.

«Робочі групи були створені, і ми домовилися, що впродовж місяця повинні говорити дуже предметно, працювати потужно, без брехні, та повернути наших хлопців додому», – сказав Володимир Зеленський.

Кого звільнили

Загалом 7 вересня до України прибули 24 полонені українські моряки, режисер Олег Сенцов, журналіст Роман Сущенко, засуджений у справі «українських диверсантів у Криму» Євген Панов, активіст Олександр Кольченко, засуджені нібито за участь у Першій чеченській війні українці за від’єднання від Росії Станіслав Клих та Микола Карпюк, засуджені за обвинуваченнями у тероризмі 21-річний Павло Гриб та 63-річний Олексій Сизонович, кримський активіст Володимир Балух, блогер Артур Панов та кримськотатарський активіст Едем Бекіров.

Що відбулося з юридичної точки зору

Як повідомив адвокат Микола Полозов, президент Росії Володимир Путін помилував 11 українських громадян. Тобто у цьому випадку була задіяна та сама юрична процедура, що й під час звільнення Надії Савченко, Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенка.

Що ж до моряків, то попри рішення Міжнародного трибуналу про негайне звільнення їх з-під варти, Росія зробила це під особисте зобов’язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, повідомив Полозов у коментарі журналістам в «Борисполі».

Адвокат нагадав, що Денісова подала відповідне клопотання в липні, аледодав, що це формальна причина звільнення моряків, а реальна – «досягнення домовленостей під час політичних переговорів».

Полозов​ назвав «локомотивом» звільнення українських громадян справу військовополонених моряків – «той факт, що Росія не змогла проігнорувати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права й, фактично не бажаючи озвучувати публічно обставини того, що Росія звільняє моряків лише за рішенням трибуналу, російська влада артикулює це як певний обмін».​

Адвокат кількох громадян Росії Валентин Рибін заявляв 6 вересня, що президент України Володимир Зеленський підписав рішення про помилування 12 російських громадян для здійснення обміну. Але офіційно списки ніхто не оприлюднював. На офіційному сайті президента України оприлюднені кілька указів, датованих 6 вересня, документа, в якому б ішлося про помилування громадян Росії, серед них немає. Водночас один із указів наразі не оприлюднений: після указу з номером 663 одразу йде указ із номером 665.

Кого віддали Росії

Підтверджено, що серед переданих Росії осіб – головний редактор «РИА Новости-Украина» Кирило Вишинський, що фігурує в Україні у справі про державну зраду. Про це, зокрема, написала заступниця міністра закордонних справ Марія Захарова.

Також російське посольство в Україні опублікувало у твіттері фотографію з підписом «наших освободили». На ній – 24 особи.

Серед них – взяті в полон на Донбасі росіяни Віктор Агеєв (нижній ряд, крайній ліворуч), Олексій Сєдіков (ймовірно, той, що з котом), Ігор Кімаковський (нижній ряд, четвертий ліворуч), а також низка громадян України, зокрема, Юлія Просолова (передачу її та ще одного українця Володимира Цемаха Росії підтверджують на своїх ресурсах представники угруповання «ДНР»).

У ЗМІ повідомляли також, що серед переданих осіб – Станіслав Єжов, звинувачений у шпигунстві експерекладач колишнього прем’єра Володимира Гройсмана.

За інформацією джерел «Української правди», у списках росіян - 35 осіб, 11 з них були помилувані, 19-ом скасовано запобіжний захід, двоє вже перебували на волі, одного було передано російській стороні раніше.

Як повідомляється, російський президент Володимир Путін зустрічати своїх громадян не поїхав.

Що далі з політв’язнями

Колишня очільниця міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун висловила переконання, що звільнені українці потребують якісної та вчасної фізичної і психологічної реабілітації.

«Щоби подолати наслідки полону від самого початку з бранцями повинні працювати спеціально натреновані військові психологи. Вони допомагають їм керувати емоційними аспектами звільнення – зрозуміти свій досвід та його особливості. Такий метод називається «дебрифінг» – він включає повне опитування, деталізований огляд подій із систематичним вивченням фактів та емоційних реакцій, пов'язаних із цим досвідом. Цей метод ефективний та допомагає уникати серйозних посттравматичних стресових реакцій, депресії та інших психічних розладів, які можуть виникати як наслідки полону. Це – початок повернення до нормального життя», – написала вона у Facebook.

Співкоординаторка «Медійної ініціативи за права людини» Марія Томак нагадала про важливість ухвалення закону про статус політв’язнів, який би унормував і регламентував підтримку звільнених українців після перебування у заручниках та їхніх родин.

Також на цьому наголошують активісти «Юридичної сотні».

Тим часом, інша співкоординаторка МІПЛ Ольга Решетилова висловила припущення щодо другого етапу обміну.

Як заявила в аеропорту «Бориспіль» українська омбудсман Людмила Денісова, Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території й в анексованому Криму.

Очільниця «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук написала про них детальніше.

Про те, що робота над звільненням всіх утримуваних у Росії українців триває, повідомив і міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

«Сьогодні хороший день. Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки та інші наші нарешті з нами! Але не всі. Продовжуємо роботу, хоч як це складно. Результат того вартий – повернуті друзі», – написав Пристайко у Twitter.

Тим часом, за даними Служби безпеки України, підтримувані Росією бойовики на Донбасі утримують 227 українців.