Цемаха допитали перед відправленням до Росії – президент

Свідка в справі збитого на Донбасі літака рейсу MH17 Володимира Цемаха допитали перед відправленням до Росії в межах обміну утримуваними громадянами, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Допитали і не тільки перед поверненням. Я не називатиму прізвищ європейських лідерів, з якими ми проговорили час для всіх слідчих дій. Ми все це зробили. Все, про що нас попросили. Це було складно. Я боявся, що через це може зірватися обмін», – розповів Зеленський.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» розповів, що відсутність Цемаха в списку на обмін означала б припинення переговорів із Росією.

5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту громадянина України, колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха під особисте зобов'язання.

Слідчі з Нідерландів просили Київ не видавати його Росії, бо хотіли допитати як свідка на слуханнях у Гаазі у справі збиття малайзійського «Боїнга» рейсу МH17 на Донбасі влітку 2014 року.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною та Росією. Літак із 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль».

У лютому Міністерство закордонних справ України повідомляло, що Росія незаконно утримувала понад 70 українців. До цього числа не входили 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.