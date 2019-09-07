Літак з українцями, яких утримувала Росія, прилетів у «Бориспіль»

Літак із громадянами України, яких Москва повернула Києву в рамках обміну, прибув у Київ. Літак сів в аеропорту «Бориспіль».

Скільки саме людей перебуває на борту наразі точно невідомо.

Координатор групи захисту українських військовополонених моряків Микола Полозов раніше повідомив, що до України з Москви вилетіли 35 раніше ув’язнених громадян.

За словами Полозова, президент Росії Володимир Путін помилував 11 українських громадян.

«За тими даними, що я отримав, 35 людей (летить до України – ред.). Стосовно 11 Путін виніс укази про помилування, 24 моряки звільнені під особисте зобов’язання Денісової», – сказав адвокат.

Він назвав «локомотивом» звільнення українських громадян справу військовополонених моряків – «той факт, що Росія не змогла проігнорувати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права й, фактично не бажаючи озвучувати публічно обставини того, що Росія звільняє моряків лише за рішенням трибуналу, російська влада артикулює це як певний обмін».

Зранку 7 вересня Полозов повідомив, що процес звільнення моряків «пішов».

За даними російського правозахисника Марка Фейгіна, Росія видає Києву 35 українців. Серед них – 24 військовополонені українські моряки, режисер Олег Сенцов, журналіст Роман Сущенко, засуджений у справі «кримських диверсантів» Євген Панов, активіст Олександр Кольченко, засуджені нібито за участь у Першій чеченській війні українці Станіслав Клих та Микола Карюк, засуджені за тероризм 21-річний Павло Гриб та Олексій Сизонович, активіст Володимир Балух, 21-річний студент і блогер Артур Панов та кримськотатарський активіст Едем Бекіров.

Україна може видати Росії низку підозрюваних у скоєнні злочинів. Серед них – підозрюваний у державній зраді керівник інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський та колишній бойовик угруповання «ДНР» Володимир Цемах, якого вважають важливим свідком у розслідуванні справи збитого на Донбасі літака рейсу MH17.​