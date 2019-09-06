«Великий обмін»: кого Україна віддасть Росії

Україна намагається визволити з російського полону, з в’язниць та СІЗО 24 полонених українських моряків, а також українських в’язнів сумління, серед яких, зокрема, Олег Сенцов, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Павло Гриб, Олексій Сизонович, Євген Панов. В процесі переговорів до цього переліку мало не щодня додаються ті чи інші прізвища, але єдиного офіційного списку наразі немає. Останні повідомлення від джерел, дотичних до переговорів: формула обміну – «35 на 35», імовірний час його проведення – 7 вересня.

Щонайменше 35 українців днями можуть повернутися з російських в’язниць та СІЗО додому, повідомляють російські адвокати, правозахисники та джерела, дотичні до переговорів щодо обміну. На кого українська влада хоче їх обміняти, і на кого готова міняти українців російська сторона?

Серед пропонованих Україною на обмін – є й українські громадяни, які співпрацювали з російськими окупаційними силами в Криму та на Донбасі. І – росіяни за паспортом, які, зокрема, воювали проти українських Збройних сил. Видача своїх громадян іншій країні не передбачена ні українськими законами, ні міжнародними нормами. Тож цих осіб в рамках обміну суди відпускають з-під варти під особисте зобов’язання і вони отримують свободу пересування.

З українським паспортом – до Росії?

Кирило Вишинський – громадянин України, керівник проросійського інформаційного агентства «РИА Новости-Украина».

Він перший, про кого заговорили в Росії цього літа, як про необхідного учасника обміну утримуваних осіб між Російською Федерацією та Україною.

Його обмін міг би стати «першим кроком для початку нормалізації відносин» Москви і Києва Кирила Вишинського, зауважив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков у відповідь на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що першим кроком до нормалізації діалогу Москви і Києва, могло б стати звільнення українських моряків, захоплених у листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки.

5 травня 2018 року Вишинського затримали за підозрою в державній зраді. 17 травня суд заарештував його. За даними сайту «Миротворець», а згодом і слідства, Вишинський був у Криму під час анексії та сприяв їй у медійній сфері, та навіть непублічно отримав від Путіна медаль «За повернення Криму».

Після арешту журналіст заявив про відмову від українського громадянства і попросив у президента Росії «правового захисту та вживання заходів щодо звільнення».

Але вже 10 серпня 2019 року керівник «РИА Новости-Украина» начебто повідомив головному редактору радіо «Эхо Москвы» Олексію Венедиктову, що не хоче відмовлятися від українського громадянства і не просить помилування.

Але вже 28 серпня – Вишинський погоджується брати участь в обміні. Прессекретарка тодішнього генпрокурора України Лариса Сарган опублікувала копію його заяви про згоду на добровільну участь у процесі обміну.

Володимир Цемах – громадянин України, житель нині окупованого міста Сніжне на Донеччині. У 2014 році він став бойовиком угруповання «ДНР» – так званим «командиром ППО» російських гібридних сил в районі міста Сніжне. Він виконував цю роль зокрема і в той час, коли над Донеччиною був збитий «Боїнг» MH17.

Українські спецслужби провели відчайдушну спецоперацію – затримали його у власній квартирі в окупованому Сніжному. Спецназівці вивезли його на підконтрольну уряду частину Донбасу, а потім доставили до Києва.

29 червня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про його арешт на два місяці – за звинуваченням у «створенні терористичної групи чи організації».

Але 5 вересня суд його несподівано відпускає, під особисте зобов’язання, що викликає в Україні хвилю протестів.

Цемах – один із найбільш імовірних (та найбажаніших для Кремля) фігурантів списку на обмін утримуваними між Росією і Україною. Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке просив Україну не видавати Цемаха Росії.

Журналістка проекту Радіо Свобода «Настоящее время» Ірина Ромалійська наголошує: Цемах – не просто цінний свідок, а співучасник збиття літака.

«Ми сьогодні максимально відпрацювали тему Цемаха і майбутнього обміну. Ключове: Цемах в нідерландській справі про збитого з російського «Бука» «Боїнга» не свідок, він – підозрюваний», – написала вона у соцмережах. За її даними, слідчі з Нідерландів побували в Києві до його звільнення, тож, не виключено, могли його допитати.

Розслідувач Bellingcat Христо Ґрозев вважає, що рішення суду щодо Цемаха було ухвалене в рамках підготовки до обміну.

Валерій Кірсанов – житель Маріуполя, громадянин України.

«Коригувальник «Градів» при обстрілі мікрорайону «Східний» свого рідного міста в січні 2015 року (під час якого 30 мирних мешканців загинули, 117 було поранено).

Валерій Кірсанов виходить на волю 15 серпня: місцевий суд звільнив його за нормами «закону Савченко».

Біля СІЗО зібрались маріупольські активісти, щоб «подивиться йому в очі та спитати, чи відчуває він каяття за смерті жителів нашого міста», – йдеться у їхньому повідомленні в соцмережах. Під час звільнення сталася штовханина, його обкидали помидорами та облили зеленкою.

15 серпня, коли звільняють Кірсанова, переговори про звільнення українських полонених та в’язнів сумління з Росії сягають кульмінації. Офіційної інформації, чи є Кірсанов елементом «великого обміну», немає.

Олександр Ракушин – підозрюваний у державній зраді офіцер запасу Збройних сил України.

У червні 2019 року Служба безпеки України затримала його за підозрою в роботі на Федеральну службу безпеки Росії.

За даними українських правоохоронців, офіцера запасу Збройних сил України у 2017 році завербували на території Росії під час зустрічі випускників військово-політичного училища протиповітряної оборони імені Юрія Андропова. Правоохоронці заявляють, що Ракушин здійснював спроби вербувати чинних співробітників СБУ та готував фізичну ліквідацію окремих офіцерів української спецслужби.

У Службі безпеки України стверджують, що офіцер запасу збирав і передавав актуальну розвідувальну інформацію про переміщення військової техніки й дислокацію задіяних у проведені Операції об’єднаних сил у Донецькій області окремих підрозділів ЗСУ.

Правоохоронці затримали Олександра Ракушина під час отримання матеріалів з обмеженим доступом «про окремі аспекти оперативно-службової діяльності СБУ».

Днями Ракушин заявив, що не проти за обміном виїхати до Росії, повідомив його адвокат Родіон Пугач у коментарі Радіо Свобода.

«Я не можу точно сказати, дав він таку згоду чи ні, але він висловлював таке бажання представникам міжнародних організацій, які відвідували його в слідчому ізоляторі», – сказав Пугач у коментарі Радіо Свобода.

Під вартою перебував з червня 2019 року, але 21 серпня Приморський суд Одеси звільняє його з-під варти під особисте зобов’язання.

Порушники присяги, фігурант трагедії «2 травня» в Одесі та російський «контрактник»

Максим Одинцов та Олександр Баранов – колишні українські військові, засуджені за справою «кримських дезертирів».

У 2016 році на адмінмежі між Кримом і Херсонщиною затримали двох колишніх українських військових Максима Одинцова і Олександра Баранова, які в 2014 році перейшли на службу в російську армію.

Російська влада розцінили затримання Баранова і Одинцова як «викрадення» своїх військовослужбовців. Слідчий комітет Росії відкрив з цього приводу кримінальну справу.

8 лютого 2018 року Подільський райсуд Києва засудив Баранова до 13 років позбавлення волі. 6 лютого 2018 року до 14 років позбавлення волі був засуджений також Одинцов. Обидва свою провину не визнали.

Євген Мефьодов – фігурант так званої «одеської справи 2 травня», підозрюваний у сепаратизмі. Ігор Кімаковський –​ затриманий за участь у війні на боці російських гібридних сил, а саме – угруповання «ДНР».

Днями адвокат Валентин Рибін підтвердив Радіо Свобода, що цих в’язнів готують до обміну з Росією.

«Я можу підтвердити, що, дійсно, мої підзахисні – громадяни Російської Федерації і не тільки – проходять процесуальні процедури, в результаті яких вони зможуть вільно покинути територію України. Ми готуємося до майбутнього обміну. Сподіваюся, що він відбудеться найближчим часом. В обміні візьмуть участь Олександр Баранов, Олексій Одинцов, Ігор Кімаковьский, Євген Мефьодов, а також інші. Дату назвати не можу, але, думаю, це буде дуже скоро, дуже», – сказав Рибін ще 22 серпня.

Олександр Саттаров – один із бійців кримського «Беркуту», якого судять в Києві за участь у проросійській «самообороні» Криму, що сприяла анексії півострова Росією, проходить юридичні процедури оформлення обміну на утримуваного Росією українця. Про це в коментарі «Крим.Реалії» сказав адвокат Саттарова Ігор Свінціцький.

«Він поставлений на обмін. І обмінюється на одного нашого моряка. Це офіційно підтверджена інформація», – сказав Свінціцький.

Віктор Агеєв – російський солдат, взятий у полон на Донбасі влітку 2017 року. Отримав 10 років в’язниці: засуджений за тероризм та незаконне використання зброї.

Його адвокат Віктор Чевгуз підтверджує, що Агеєва також готують до обміну, з’ясувала журналістка Радіо Свобода Олена Сорока.

Нова українська влада пропонує передати Росії того ж, кого й попередня?

Раніше, у 2018 році тодішній президент Петро Порошенко заявляв, що в українських тюрмах – щонайменше 23 російські вояки.

А в липні тодішня перша віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко назвала ці 23 особи поіменно:

Віктор Агеєв;

Олександр Баранов;

Анатолій Бусигін;

Олександр Валехідіс;

В'ячеслав Висоцький;

Руслан Гаджиєв;

Валерій Гратов;

Владислав Гречин;

Олег Доронін;

Сергій Єгоров;

Валерій Іванов;

Ігор Кемаковський;

Ольга Коваліс;

Василь Кусакін;

Владислав Макаров;

Євген Мефьодов;

Максим Одинцов;

Олексій Седін;

Денис Сидоров;

Максим Сливка;

Павло Черних;

Лариса Чубарова;

Євген Шаталов.

Значна частина цих прізвищ – звучать як кандидати на обмін і зараз.

У січні 2019 року 21 громадянин і одна громадянка Росії написали листи до Володимира Путіна, в яких називають себе полоненими України і просять обміняти на українських полонених у Росії.

Такі заяви надходять і далі, визнає українська омбудсмен Людмила Денісова. І називає частину прізвищ ув’язнених росіян.

«І далі надходять заяви від громадян Росії, які утримуються в українських місцях позбавлення волі, на ім’я президента РФ з проханням обміняти їх на одного з українських політв’язнів… Ці та інші заяви будуть відправлені до МЗС, щоб вони доставили їх дипломатичною поштою до Адміністрації президента РФ», – повідомляє українська омбудсмен у соцмережах.

Наприкінці серпня у слідчому ізоляторі «Лефортово» в столиці Росії Москві підтвердили, що в них перебуває п’ятеро засуджених українців. Мова йде про Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Олександра Кольченка, Романа Сущенка та Станіслава Клиха.

Також російська журналістка і громадська активістка Вікторія Івлєва заявляла, що у неї приймали передачу в це СІЗО, окрім згаданих людей, ще Павлові Грибу.

За даними Міністерства закордонних справ України, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.