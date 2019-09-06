Що змінить видача Цемаха Росії для суду в справі MH17. Пояснює розслідувач Bellingcat

Суд у Києві звільнив з-під арешту під особисте зобов'язання Володимира Цемаха. У 2014 році він був «командиром ППО» угруповання «ДНР» в районі міста Сніжне – в той час, коли там був збитий «Боїнг» MH17.

29 червня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про його арешт на два місяці. Його заарештували за звинуваченням в «створенні терористичної групи чи терористичної організації».

Цемах – один з можливих фігурантів списку на обмін утримуваними між Росією і Україною. Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке просив Україну не видавати Цемаха Росії.

Розслідувач Bellingcat Христо Ґрозев вважає, що рішення суду щодо Цемаха було ухвалене в рамках підготовки до обміну.

В інтерв'ю проєкту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время» Ґрозев розповів, чому Україна погодилася внести його в список на обмін.

«Це було несподівано до вчорашнього вечора, коли дізналися, що його справа буде розглядатися в суді. Тоді з'явилися версії, що, швидше за все, це підготовка до обміну 33 або 34 військовополонених з обох сторін (тільки частина людей, внесених у списки на обмін, вважаються військовополоненими, інші полонені були засуджені в Росії і Україні без прив'язки до участі у військовому конфлікті – ред.). Ще тиждень тому ми знали, що з Москви надійшов ультиматум – якщо не буде внесений в списки пан Цемах, то ніхто із 33 засуджених [в Росії ] не буде звільнений», – говорить він.

На його думку, Україна і міжнародна слідча група в Нідерландах могли погодитися відпустити Цемаха через те, що у офіційного розслідування достатньо доказів причетності Росії до збиття «Боїнга».

«З точки зору доказової бази, нічого особливо не зміниться. Міжнародна слідча група накопичила настільки багато об'єктивних доказів, які доводять причетність Росії, що для суду це нічого не змінить. Те, чого всі позбавляються, – більш висока легітимність, оптична об'єктивність судового процесу. [Зараз на суді] немає жодного обвинуваченого, щоб його захищав адвокат, який би наводив аргументи на користь альтернативних версій. Тому, на жаль, Росія і Кремль завжди будуть говорити, що це була одностороння судова процедура. Але сам процес буде мати достатньо легітимних доказів, щоб суддя виніс об'єктивний вирок», – сказав він.

Розслідувач також упевнений, що Україні необхідно поділитися з міжнародним слідством у справі «Боїнга» деталями переговорів з обміну. На його думку, ультиматум Росії з видачі саме Цемаха буде «вагомим доказом» причетності його до збиття літака.

Міжнародна спільна слідча група (JIT), що розслідує катастрофу «Боїнга» «Малайзійських авіаліній» у небі над Донбасом, в червні 2019-го вперше назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу MH17 на Донбасі і міжнародні ордери на їх арешт – всі вони громадяни Росії.

Москва, в свою чергу, заперечує всі звинувачення в причетності до збиття літака. За словами заступника генпрокурора Росії, на сьогодні ні міжнародним слідством, ні журналістами-розслідувачами не було надано жодного переконливого доказу провини російських військових або бойовиків на Донбасі. А в Міноборони Росії стверджують, що в період катастрофи «Боїнга» жодна з російських установок не перетинала кордону з Україною.

Оригінал – на сайті проєкту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время»