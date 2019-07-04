Спецслужби України вивезли «зенітника ДНР» зі Сніжного, поряд з яким був збитий літак MH17 – ВВС

Спецслужби України вивезли із окупованої частини Донбасу Володимира Цемаха, колишнього «командира ППО» в місті Сніжне, поблизу якого був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH17.

Як передає російська служба ВВС, «колишній військовослужбовець збройних сил самопроголошеної «ДНР» Цемах був затриманий у своїй квартирі в місті Сніжне 27 червня. За даними адвоката і родичів Цемаха, українські спецслужби вивезли його на підконтрольну Києву територію, де він був заарештований на 2 місяці.

«28 червня, у День конституції України, він був доставлений до Києва, а 29 червня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про його арешт на два місяці, дата апеляції поки не призначена», – цитує видання Романа Гонтарева, адвоката колишнього військового.

За даними BBC, Цемаха звинувачують в «створенні терористичної групи чи терористичної організації», йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Дочка в інтерв’ю виданню заявила, що затримання батька пов’язане з тим, що Цемах був «начальником ППО» у Сніжному в період збиття малайзійського «Боїнга».

«Боїнг» тепер спробують повісити на нього. Але начальником ППО він був з жовтня 2014 року, просто був єдиним таким фахівцем. Коли був збитий «Боїнг», він не був ключовою фігурою – звичайний військовий, просто стояв на блокпосту. Він вийшов воювати, як і всі прихильники мирного життя на нашій землі», – сказала Марія Цемах.

Українські спецслужби поки не робили жодних публічних заяв щодо затримання Цемаха на неконтрольованій Києвом території Донецької області. У штабі Операції об’єднаних сил ситуацію коментувати відмовились.

Місто Сніжне розташоване за 20 кілометрів від кордону з Росією. За даними Міжнародної слідчої групи, запуск ракети з установки «Бук» по «Боїнгу» був здійснений з району селища Первомайське за 6 кілометрів на південь від Сніжного. Ця територія на час трагедії контролювалася проросійськими бойовиками.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.

За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною із підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії і була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття нею авіалайнера повернута назад до Росії.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.