В Австралії відкинули спробу Малайзії зняти з Росії вину за MH17 – світова преса

Австралійське видання The Sydney Morning Herald інформує про гостру критику з боку австралійського міністра закордонних справ намагань прем’єр-міністра Малайзії зняти з Росії вину за збиття пасажирського літака над сходом України влітку 2014 року. Португальський часопис Diario de Noticias пише про повернення Росії до Ради Європи і реакцію України на це рішення. Іспанська газета El Mundo розповідає про популярність відвідин чорнобильської зони і можливість здійснення турів з Іспанії.

Австралійське видання The Sydney Morning Herald друкує статтю «Росія безпосередньо причетна»: Маріс Пейн розкритикувала Махатхіра через МН17». Ідеться про гостру критику з боку міністра закордонних справ Австралії Маріс Пейн заяви прем’єр-міністра Малайзії Махатхіра Мохамада, який висловив сумніви у причетності Росії до збиття пасажирського літака «Малайзійських авіаліній» над сходом України 2014 року. Сіднейський часопис пише, що навіть зазвичай врівноважена і неохоча до спілкування з пресою Маріс Пейн рішучо відкинула сумніви малайзійського прем’єра і підтвердила, що австралійська влада повністю довіряє висновкам міжнародної слідчої комісії у справі катастрофи літака рейсу МН17. Як вважає Пейн, єдиним висновком, який можна зробити обґрунтовано, є безпосередня причетність Росії до збиття літака.

The Sydney Morning Herald пише, що саме з огляду на цілковиту довіру, яку має австралійське керівництво до безсторонності, незалежності і професіоналізму Спільної слідчої групи, Австралія разом з Нідерландами повідомила Росії, що вважає Москву відповідальною за збиття пасажирського літака за міжнародним правом.

Сіднейський часопис також зазначає, що при недавньому оголошенні перших імен підозрюваних у причетності до збиття літака малайзійський член слідчої групи Мохамад Ганафія бін Закарія підтвердив, що її висновки ґрунтуються на детальному розслідуванні і законних підставах, а також що Малайзія підтримує оприлюднені висновки. Але малайзійський прем’єр Махатхір після цього заявив, що Росію зробили «цапом-відбувайлом» у цій справі.

James Massola, автор статті: «Росія безпосередньо причетна»: рідкісна заява Маріс Пейн, яка розкритикувала Махатхіра Мохамала через його коментарі про Росію як «цапа-відбувайла» у справі MH17»

Португальський часопис Diario de Noticias публікує матеріал «Україна погрожує припинити участь у роботі Ради Європи після повернення Росії». Лісабонське видання пише, що Україна висловила бажання припинити участь у роботі Ради Європи (так у тексті; має йтися про ПАРЄ – ред.) по тому, як ця організація проголосувала за повернення російської делегації, що поклало кінець 5-річній інституційній кризі у відносинах із Москвою. Українська делегація у Раді Європи також закликала, щоб український парламент терміново розглянув це питання, а президент країни та МЗС визначили чітку позицію щодо подальшої участі Києва у роботі Ради Європи. Португальська газета додає, що президент України Володимир Зеленський висловив своє розчарування дозволом Росії повернути її делегацію до Ради Європи. При цьому він визнав, що намагався переконати канцлера Німеччини Анґелу Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона не підтримувати це рішення.

«Шкода, що наші європейські партнери нас не почули та вчинили інакше», – написав він у фейсбуці.

Diario de Noticias повідомляє, що після 9 годин обговорень представники країн-членів Ради Європи таки схвалили повернення Росії. Як зауважує лісабонський часопис, цього не ставалося від часу анексії Москвою українського Кримського півострова 2014 року. Загалом, як завершує газета, Росія має буремну історію участі у роботі Ради Європи і погрожувала вийти з цієї організації, що стало б безпрецедентною ситуацією і позбавив б російських громадян можливості звертатися до Європейського суду з прав людини.

Іспанське видання El Mundo вміщує статтю «Іспанська туристична агенція відвезе вас до Чорнобиля за 1400 євро». Мадридський часопис наголошує, що найбільша ядерна катастрофа в історії знову в осередді уваги завдяки телесеріалові «Чорнобиль». І тепер іспанський туроператор Politours пропонує тури на цей радянський об’єкт під назвою «Україна: історія і сучасність» із відвідинами сусідніх міста Прип’яті і села Копачів.

El Mundo зазначає, що вихід телесеріалу «Чорнобиль» надав нового виміру подіям на Чорнобильській АЕС і підсилив привабливість цієї частини України для цікавих і допитливих туристів. Це, за словами мадридської газети, спричинилось до збільшення кількості резервацій із метою відвідин цього літа чорнобильської зони на 30–40%. Насамкінець газета повідомляє, що до чорнобильскої екскурсії входять оглядини церкви святого Іллі й меморіалу «тим, хто врятував світ». Екскурсія також включає загальний огляд четвертого реактора ЧАЕС з відстані 300 метрів, а також триразову перевірку рівнів опромінення учасників екскурсії. Втім, ціна загалом восьмиденного туру у 1385 євро включає переліт із Мадрида чи Барселони й назад, переїзди по Україні, проживання в 4-зіркових готелях і відвідини Києва та Львова; в Чорнобильській зоні відвідувачі пробудуть 8 годин.

«Хочеш відвідати радянську атомну електростанцію?»