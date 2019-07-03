Прем’єр-міністр Нідерландів обговорив з Путіним катастрофу MH17

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорив з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію навколо катастрофи малайзійського «Боїнга», що був збитий на Донбасі у 2014 році.

Про розмову з Путіним Рютте повідомив нідерландської RTL Nieuws. За його словами, бесіда відбулася на полях червневого саміту «двадцятки» в японській Осаці. Він не розкрив деталі розмови, заявивши, що переговори повинні бути конфіденційними через делікатність теми.

«Ця ситуація – як і раніше, відкрита рана для Нідерландів і всього світу, і я буду користуватися кожною можливістю обговорити її з російським президентом», – сказав він.

Прес-служба Кремля розмову поки не коментувала і про зустріч не повідомляла.

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Українець Леонід Харченко разом із росіянами Ігорем Гіркіним, Сергієм Дубінським та Олегом Пулатовим – це перші офіційні підозрювані у катастрофі малайзійського «Боїнга» MH17.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною із підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії і була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття нею авіалайнера повернута назад до Росії.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.