Лариса Волошина: «Звільнення Цемаха – це початок визнання жертвою вимог агресора» (огляд преси)

Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха. Ця новина, спричинила ефект бомби. Газета «День» пише, що колись українці згадуватимуть ці часи, як «до Цемаха» і «після». Адже Цемах є цінним свідком у справі збитого літака рейсу МН17. Для його ув’язнення українські спецслужби провели блискучу спецоперацію, арештувавши та доставивши на неокуповану територію колишнього начальника «протиповітряної оборони ДНР». З проханням не обмінювати Цемаха до українського керівництва зверталися Нідерланди та Європарламент. Український прокурор у суді наполягав, що звільнення Цемаха становить небезпеку для його життя. Однак ключового фігуранта міжнародного розслідування звільнено. Авторка статті Лариса Волошина припускає, що він невдовзі опиниться в недосяжності для українського і світового правосуддя. І йдеться тут не так про Цемаха, і навіть не про МН17. Йдеться про повагу України до героїзму розвідників, наголошує авторка. Втоптаною в багнюку виявилася не лише міжнародна репутація України. Не лише звитяга українських розвідників була помножена на нуль. Збитий у небі над Донбасом «Боїнг» став початком виходу російської агресії проти України на міжнародний рівень. Звільнення Цемаха – це початок визнання жертвою вимог агресора, його волі та влади над собою. А те, що при цьому постраждає імідж України на міжнародній арені, що її захисники відчують себе дурнями, що кати будуть сміятися в обличчя незламним та зловтішатися з їхніх цінностей – те все для керманичів України неважливо. Після Цемаха вони більше не мусять ховатися.

Утім, на думку журналіста Сергія Іванова, з якою знайомить читачів газета «День», якщо Цемах – ціна звільнення українських полонених, її потрібно заплатити. Держава існує для захисту та порятунку своїх громадян, а не мінливих державних інтересів. Залишати своїх ворогові – це російщина чистої води в найзбоченішій його – сталінській – іпостасі. Що стосується Нідерландів та вимоги видати Цемаха суду щодо МН17, це дійсно важливий і неприємний аспект, але, як нагадує журналіст, Нідерланди голосувати за повернення Росії до ПАРЄ. Безумовно, Україні важливі добрі стосунки з Нідерландами. Але українці апріорі важливіші, наголошує експерт.

Політичний час сильно пришвидшився. У команді Зеленського це розуміють. Очікування у суспільства дуже високі. Потрібно давати швидкі відповіді. Владі треба якомога скоріше показати перші результати, зазначає експерт «Газети по-українськи» політолог Олег Саакян. Він нагадує, що команда Зеленського прийшла з шоу-бізнесу. Там керуються принципом: «Усе робиться на завтра на ранок. В обід уже можете не приходити». Темпи пришвидшені. Тому й проголошують короткі строки, жорсткі заяви, чітке нарізання завдань і відповідальності. Навіть там, де це виходить за рамки прямих повноважень. Експерт вважає, що проблема парламенту – законодавче цунамі. Замість затору, який був під куполом Верховної Ради, можна отримати відсутність будь-яких фільтрів в ухваленні рішень. Усе це створює ризики для діяльності Ради, наголошує експерт.

Інші експерти «Газети по-українськи» коментують намір Володимира Зеленського ліквідувати Військову прокуратуру. Зокрема, військовий експерт Олексій Арестович стверджує, що Військова прокуратура була відносно незалежною. Не перебувала повністю під впливом генеральної. Президент ліквідовує її, щоб сконцентрувати владу в руках своєї команди, вважає експерт. І інформує, що Військова прокуратура займалася специфічними злочинами, як-от жорстоке поводження з полоненими. Або шукала українських солдатів, яких незаконно утримують на окупованій території. Її не можна ліквідовувати в умовах війни, наголошує Арестович. Цивільна прокуратура не зможе підхопити ці розслідування, що вели впродовж п’яти років. Потрібен час, щоб зрозуміти її специфіку.