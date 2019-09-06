Цемах, Сенцов, полонені моряки: очікуваний обмін та пастки Кремля

Суд у Києві звільнив з-під арешту під особисте зобов'язання Володимира Цемаха. У 2014 році він був «командиром ППО» угруповання «ДНР» в районі міста Сніжне – в той час, коли там був збитий «Боїнг» рейсу MH17. Бойовика звільнили нібито заради обміну на українців, утримуваних Росією, зокрема моряків, які потрапили у полон до росіян в Керченській протоці, та режисера Олега Сенцова. Західні коментатори у звільненні Цемаха побачили розрахунок президента Володимира Зеленського, який може ускладнити розслідування щодо MH17. В українському політикумі та суспільстві розгорілися суперечки щодо доречності видачі Цемаха Росії. То що ж відбувається: зрада національних інтересів чи боротьба за бранців Кремля? Обговорюємо з гостями студії. Це – народний депутат України від партії «Європейська солідарність» Марія Іонова та правник, колишній заступник генерального прокурора Микола Гломша.