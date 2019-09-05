Реакція в Нідерландах на звільнення Цемаха: від «в української влади – інші пріоритети» до «ідіотичний розвиток подій»

У міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що колишній бойовик угруповання «ДНР» Володимир Цемах, якого 5 вересня звільнив з-під варти український суд, є «цікавою для слідства людиною». Загалом в Нідерландах реагують на звільнення Цемаха так: від усвідомлення, що в української влади інші пріоритети – звільнити всіх політичних заручників Кремля, – до відрази від рішення українського суду, який звільнив підозрюваного бойовика.

Речниця міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) Брехтьє ван де Мосдейк сказала телефоном Радіо Свобода про Володимира Цемаха: «Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно. Хотілося б, що він залишався в Україні, щоб ми могли з ним поговорити».

Коментуючи рішення суду, вона додала: «Це рішення України, рішення українського суду, тому я не можу його коментувати».

«Це не означає, що розслідування справи MH17 буде зупинене, воно триватиме. Але нам шкода, якщо ми не зможемо з ним поговорити», – наголосила речниця.

Брехтьє ван де Мосдейк відмовилася відповісти на питання про те, чи намагалися слідчі JIT допитати Цемаха після того, як його на окупованій частині Донбасу затримали українські спецслужби.

Каті Пірі, євродепутатка з Нідерландів, була однією з 40 депутатів Європарламенту, які направили листа президентові України Володимирові Зеленському (з копією координаторці європейської дипломатії Федеріці Моґеріні) з проханням не видавати Цемаха Росії.

У коментарі нідерландським ЗМІ Пірі також сказала, що «виглядає на те, що він (Цемах) може стати частиною обміну ув’язненими. Маємо почекати і подивитися».

А Єрун Акерманс, нідерландський журналіст, який працює на телекомпанію RTL у Берліні, написав у твітері так: «Підозрюваний у справі МН17 викрадений з території за лінією фронту… щоб його випустили на кілька місців пізніше. Це свідчить, що справедливість за МН17 більше не в інтересах української влади… У неї інші пріоритети».

Роберт ван дер Норда, журналіст-розслідувач із Нідерландів, гостро відреагував на рішення українського суду відпустити Цемаха.

«Бридко бачити, що Україна відпустила Цемаха, ключового свідка у справі МН17, до Росії. Росія дуже хоче забрати Цемаха, що виглядає як визнання вини за збиття МН17…» – написав нідерландець.

«У Києві обмін ув’язненими з Москвою, ймовірно, більш важливий, аніж слідство у справі МН17. Ідіотичний розвиток подій», – твітує нідерландець Яап Сталенберґ.

А нідерландський часопис AD.nl зазначає, що Цемаха «разюче затримали українці» недавно на частині території, яка є окупованою. Його захопили зненацька і викрили українські спецслужби, каже видання.

Україна хотіла судити його за роль у війні, але, пише часопис, суддя зараз вирішив, що Цемах може очікувати суду на свободі, і він не буде мати електронного браслета.

Видання зазначає, що недавно було оголошено, що Росія хоче долучити Цемаха до обміну ув’язненими з Україною, і додає: «Це вражає, бо Цемах не є росіянином, а є українцем».