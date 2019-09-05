Зрада національних інтересів чи боротьба за бранців Кремля. Українці в соцмережах сперечаються через звільнення Цемаха

Київський апеляційний суд звільнив з-під варти громадянина України, колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха. На нього поклали певні особисті зобов’язання, зокрема, з’являтися за викликом суду, але електронного браслета він не носитиме. Прокуратура вимагала залишити Цемаха під арештом, заявляючи, що він може втекти. Припускають також, що Цемах є серед осіб, яких Росія хоче бачити у списку для обміну утримуваними особами з Україною.

Тим часом у соціальних мережах сперечаються щодо доречності звільнення Володимира Цемаха. Одні кажуть, що це «нехтування міжнародним правосуддям» і «продаж країни». Інші ж стверджують, що «Цемах – це ціна порятунку українських полонених, яку треба заплатити».

«Ми не просто терориста Цемаха відпустили, ми знехтували міжнародним правосуддям, більше того, ми завадили міжнародному слідству у розкритті злочину».

Ексрадник президента України Юрій Бірюков пише: «Ви продали нашу країну».

Іванна Климпуш-Цинцадзе, колишня віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, пише, що «це ще один доказ керованості суддів на догоду баченню деяких осіб у владі».

«Це і буде наш подарунок Путіну, після якого російський президент зможе зробити відповідний жест. Якщо захоче, звичайно», – вважає Віталій Портников, журналіст і політичний оглядач.

Журналіст Сергій Каразій пише:

Депутатка Верховної Ради Ірина Геращенко нагадала про ухвалений у 2014 році закон про амністію», під який не підпадають причетні до збиття МН17 (цей закон так і не набув чинності).

«В інтересах Росії забрати собі якнайбільше цемахів і віддати якнайменше сенцових».

У коментарях до новини про звільнення Цемаха у твітері написали: «Вибачте, нормальні українці цього не хотіли».

Пишуть і ті, хто підтримує звільнення Володимира Цемаха.



Журналіст Сергій Іванов на своїй сторінці у фейсбуці написав: «Безумовно, нам важливі добрі стосунки з Нідерландами. Але наші люди апріорі важливіші». Журналіст також нагадав про те, що Нідерланди голосували за повернення Росії до ПАРЄ.

«Якби Цемах мав стосунок до «Боїнга», його б ніколи в житті не випустили».

«Якби Цемах і правда знав щось корисне, наші спецслужби за всі ці місяці витягли б з нього всю інформацію, яку він знав».

У соціальних мережах також пишуть про тих, хто здійснював спецоперацію затримання Володимира Цемаха.

«Якщо хтось не в курсі: щоб затримати Цемаха, один розвідник загинув, інший був важко поранений. Той факт, що ми не знаємо їхніх імен, не робить їхні життя менш цінними».

«Хотіла б я побачити емоції тих хлопців, які витягували в червні Цемаха з непідконтрольної території «ДНР».

У соціальних мережах також говорять про те, що Цемах – громадянин України. Тому його обмін буде порушенням Конституції України.

Також висувають припущення щодо того, що з ним станеться далі.

У деяких дописах прогнозують погіршення дипломатичних відносин України з Нідерландами.

«І тепер, якщо Нідерланди не підтримають санкції, якщо в один прекрасний момент санкції проти Росії скасують, то ми знаємо день, з якого усе почалося».

«В України можуть початися серйозні неприємності з Нідерландами, і не тільки».

Напередодні 40 депутатів Європейського парламенту звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом не обмінювати Цемаха. Вони наголосили, що Цемаха вважають важливим свідком у розслідуванні справи MH17.

Рішення суду щодо Володимира Цемаха остаточне і не підлягає апеляції.​