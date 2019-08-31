Перевірка фактів, або спецоперація «Обмін»

Повідомлення про нібито звільнення українських в’язнів з Росії, яке поширили більшість українських ЗМІ, виявилися неправдивим. Коли вранці родичі ув’язнених та журналісти вже прибували з квітами в аеропорт «Жуляни», в офісі президента повідомили, що процес взаємного звільнення ув’язнених між Росією та Україною триває, а інформація про його завершення не відповідає дійсності.

Розмови про можливий обмін ув’язненими між Росією і Україною вже цього дня почалися в соціальних мережах ще ввечері четверга 29 серпня. Про можливий обмін повідомляли російські опозиційні політики, серед них колишній депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов…

…та журналісти.

Інформацію про прибуття до Києва українських політв’язнів опублікував у своєму твітері і близький до Кремля головний редактор російської радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов.

Останній послався на повідомлення від новопризначеного генерального прокурора України Руслана Рябошапки, який, у свою чергу, перепостив інформацію від співробітниці Верховної ради Ганни Ісламової.

Ісламова написала повідомлення лише з кількох слів:

Молимося🙏🏻

Обмін завершився: Моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гріб (sic!) летять додому!

Чекаємо✨

Нині цього повідомлення на її сторінці вже немає. (Як і перепосту на сторінці нового генпрокурора.)

Пост генерального прокурора Руслана Рябошапки журналісти визнали офіційним джерелом і почали повідомляти про очікуваний обмін.

Пізніше з’ясувалося, що Ісламова, яка є помічницею народного депутата минулого скликання Артура Палатного, сама дізналася про обмін з повідомлення колишнього російського депутата Іллі Пономарьова.

Паралельно всю ніч російський телеграм-канал «Незыгарь» повідомляв подробиці обміну, який буцімто вже відбувся.

«Із Києва щойно підтвердили нам, що вони своїх зустріли. НЄЗИГАРЬ чітко спалив і колону, і аеродром. На борту були четверо людей і екіпаж. Про супровід не уточнили», – заявив російський канал – відомий гарячими повідомленнями на політичні теми, які потім їхні учасники нерідко мусять спростовувати.

Про очікуваний обмін повідомляли всі провідні українські ЗМІ, посилаючись на власні джерела. Серед тих, хто повідомив про очікуваний обмін, були і журналісти проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, які мали інформацію від своїх джерел – офіційних осіб та батьків полонених моряків.

Деякі батьки моряків на умовах анонімності сказали журналістам Крим.Реалії, що їх запросили до Києва з адміністрації (нині офісу) президента, навіть організували транспорт, але не сказали точно, коли вони зможуть побачити своїх близьких. Інші родичі полонених сказали, що піддалися емоціям через повідомлення ЗМІ і поїхали до Києва самостійно.

Журналісти наголосили, що офіційних підтверджень факту обміну не було, але репортери і батьки полонених починають з’їжджатися в аеропорт «Жуляни».

Пізніше надійшло спростування від офісу президента та від Служби безпеки України.

«Вже не вперше ми бачимо інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні «джерела». Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства. Коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, офіс президента повідомить про це на офіційних каналах», – мовиться у повідомленні.

Про те, що процес переговорів «ще триває», повідомили і в Службі безпеки України.

«Складний процес переговорів щодо обміну заручників триває. Наберіться терпіння, сподіваюсь, не на довго. Не розповсюджуйте не перевірену інформацію. Тримаємо кулаки!» – написала речниця СБУ Олена Гітлянська.

Коли його повідомлення виявилося неправдивим, генеральний прокурор Рябошапка зняв його зі своєї сторінки у фейсбуці без пояснень.

Розбираючись у ситуації вже пізніше, виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк звернула увагу, що журналісти знехтували відомими правилами про перевірку інформації.

Дотеперішній заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін також написав, що повідомлення, які поширювалися з Росії, не були вартими довіри, адже походили з двох ворогуючих таборів, наближених до Кремля. І журналісти, які посилаються в цьому випадку на «свої джерела», ризикують потрапити у розставлену для них пастку.

Але деякі інші оглядачі те, що відбулося в українському інформаційному просторі навколо цієї новини, розцінили як можливу «спецоперацію росіян із залученням українського генпрокурора». Про це, зокрема, написав журналіст і політичний оглядач Тарас Березовець.

«Тепер потрібно звикнути, що всі повідомлення офіційних осіб потрібно по 10 разів перевіряти ще раз, тому що монополії на істину більше не існує. Втім, це все може виявитися частиною інформаційної спецоперації росіян, у якій генпрокуророві була відведена своя роль. Епоха постправди», – наголосив журналіст.

Протягом для стали з’ясовуватися інші обставини, які могли вплинути на перебіг звільнення українських полонених. Журналіст із розслідувального проекту Bellingcat Еліот Гіґґінс написав, що йому стало відомо, що Росія в рамках обміну хоче отримати «ключового свідка у справі збиття літака рейсу МН17 Володимира Цемаха» і що український уряд готовий на це погодитися. «Досить безхребетний обмін з боку українського уряду, який вплине на юридичну справу MH17», – написав журналіст у соцмережі Twitter.

Наприкінці червня колишнього «командира ППО» угруповання «ДНР» у місті Сніжне, поблизу якого був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH17, Володимира Цемаха спецслужби України вивезли із окупованої частини Донбасу.

Як повідомлялося, Цемаха звинувачують у «створенні терористичної групи чи терористичної організації», йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Український журналіст редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов вважає, що Цемах є одним із головних свідків для прокуратури Нідерландів, яка веде слідство у справі збиття малайзійського «боїнга» в небі над Донецьком у 2014 році.

«Суду потрібні не тільки висновки експертів, а й свідки. І Цемах може заговорити, якщо буде вивезений в Нідерланди і отримає гарантії притулку. Його видача в Нідерланди має для слідчих принциповий характер, саме тому він так важливий для Росії, щоб здійснити удар по розслідуванню і перекласти відповідальність на Україну», – зазначає журналіст у своєму пості у соцмережі Facebook.

І якщо переговори ведуться дійсно про видачу цього ключового свідка, потрібного Москві для того, щоб уникнути відповідальності за збиття пасажирського літака, то швидко вони не закінчаться, прогнозує Бутусов.