«Ми не коментуємо чутки»: адвокат Полозов про звільнення моряків

Адвокат Микола Полозов, який захищає утримуваних Росією українських моряків, заявив, що офіційний коментар щодо ймовірного звільнення підзахисних група адвокатів надасть тоді, коли «всі необхідні факти будуть підтверджені».

«У зв’язку з численними зверненнями представників ЗМІ, а також спробами ряду осіб дезінформувати громадськість з питання звільнення українських військовополонених моряків і політв’язнів офіційно повідомляємо, що адвокати команди військовополонених українські моряків не дає ніяких коментарів по даних обставинах. Перш за все, в інтересах своїх підзахисних», – написав Полозов у фейсбуці.

«Ми не коментуємо чутки, припущення і явно підроблену інформацію», – додав захисник.

Обмін утримуваними особами між Україною та Росією відкладається до наступного тижня. Про це Радіо Свобода повідомили 30 серпня джерела в українських правоохоронних органах, коментуючи повідомлення чиновників, ретрансльовані в засобах інформації.

Про те, що обмін може відбутися наступного тижня, повідомив раніше український адвокат кількох громадян Росії Валентин Рибін. Він вказав, що його підзахисні все ще перебувають у СІЗО в Україні, а можливою датою обміну назвав вівторок, 3 вересня.

Офіс президента України Володимира Зеленського раніше 30 серпня заперечив завершення процесу обміну утримуваними особами між Україною та Росією.

«Коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, Офіс президента повідомить про це на офіційних каналах», – ідеться в повідомленні в мережі Facebook.

Процес переговорів щодо обміну заручників триває, повідомила також речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

У ніч на 30 серпня засоби масової інформації повідомили, що Україна та Росія обміняли утримуваних громадян.

Останніми тижнями засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33» (Росія зараховує до цієї формули і захоплених у Чорному морі українських моряків, яких має звільнити за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права). 23 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на «перші результати» переговорів щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.