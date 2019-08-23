Зеленський прокоментував перспективи можливого обміну

Президент Володимир Зеленський заявив журналістам, що сподівається на «перші результати» щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчими днями.

При цьому він зауважив, що займається цим питанням особисто.

Раніше сьогодні стало відомо про приїзд до Києва російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової, повідомлялося також, що український омбудсман Людмила Денісова відбула до Москви. Про мету візитів не повідомлялося.

Раніше, 20 серпня, російська правозахисниця Вікторія Івлєва повідомила, що адміністрація московського слідчого ізолятора «Лефортово» прийняла передачі для п’ятьох утримуваних Росією українців – Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколи Карпюка. 21 серпня Івлєва розповіла, що адміністрація «Лефортова» прийняла передачі для трьох інших українців, утримуваних російською владою, – Романа Сущенка, Олексія Сизоновича і Євгена Панова. До цього українці перебували в місцях позбавлення волі в інших російських регіонах.

Припускають, що цих українців у Росії готують на обмін.

А в Україні адвокат Валентин Рибін заявив 22 серпня, що колишні українські військові Максим Одинцов і Олександр Баранов, засуджені у «справі кримських дезертирів», а також громадяни Росії Євген Мефьодов, фігурант справи про події 2 травня 2014 року в Одесі, й Ігор Кімаковський, затриманий як підозрюваний «агент ФСБ Росії», проходять юридичні процедури оформлення обміну на утримуваних у Росії українців. За його словами, в обміні візьмуть участь не тільки ці четверо, а й інші.

За даними Міністерства закордонних справ України, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.