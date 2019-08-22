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22 Серпень 2019, Київ 13:12
Новини | Політика

Адвокат «кримських дезертирів» заявив про підготовку 4 підзахисних до обміну

Адвокат Валентин Рибін у залі суду в справі «кримських дезертирів», Київ, 2017 рік

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Колишні українські військові Максим Одинцов і Олександр Баранов, засуджені у «справі кримських дезертирів», а також громадяни Росії Євген Мефьодов і Ігор Кімаковській проходять юридичні процедури оформлення обміну на утримуваних у Росії українців. Про це, як повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, сказав їхній адвокат Валентин Рибін.

«Я можу підтвердити, що мої підзахисні – громадяни Російської Федерації і не тільки – проходять процесуальні процедури, в результаті яких вони зможуть вільно покинути територію України. Ми готуємося до майбутнього обміну. Сподіваюся, що він відбудеться найближчим часом. В обміні візьмуть участь Олександр Баранов, Олексій Одинцов, Ігор Кімаковський, Євген Мефьодов, а також інші. Дату назвати не можу, але, думаю, це буде дуже скоро, дуже», – сказав Рибін.

У 2016 році на адмінкордоні між окупованим Кримом і Херсонщиною затримали двох українських військових Максима Одинцова і Олександра Баранова, які в 2014 році перейшли на службу в російську армію.

Російська влада розцінила затримання Баранова і Одинцова як «викрадення» своїх військовослужбовців. Слідчий комітет Росії відкрив з цього приводу кримінальну справу.

8 лютого 2018 року Подільський райсуд Києва засудив Баранова до 13 років позбавлення волі. 6 лютого 2018 року до 14 років позбавлення волі був засуджений також Одинцов. Обидва свою провину не визнали.

Прізвища Баранова і Одинцова фігурують у списку росіян, яких українська влада готова обміняти на українських громадян, засуджених у Росії.

Ігоря Кімаковського затримали в липні 2015 року. Тоді Служба безпеки України повідомила, що вони «зловили агента ФСБ». За даними спецслужб, він збирав інформацію про передислокацію українських військових.

Євген Мефьодов – фігурант справи про події 2 травня 2014 року в Одесі. 18 вересня 2017 року міський суд Чорноморська виправдав його, але в той же день Мефьодова знову затримали, оголосивши йому нову підозру –посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

І Кімаковський, і Мефьодов раніше писали заяви на ім'я президента Росії Володимира Путіна з проханням обміняти їх на утримуваних у Росії українських політв'язнів.

  • 20 серпня російська правозахисниця Вікторія Івлєва повідомила, що адміністрація московського слідчого ізолятора «Лефортово» прийняла передачі для п’ятьох утримуваних Росією українців – Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколи Карпюка.
  • 21 серпня Івлєва розповіла, що адміністрація «Лефортово» прийняла передачі для трьох інших українців, утримуваних російською владою – Романа Сущенка, Олексія Сизоновича і Євгена Панова.
  • До цього українці перебували в місцях позбавлення волі в інших російських регіонах.
  • За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

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