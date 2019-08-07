Засудженому в окупованому Криму Панову не надають медичну допомогу в колонії – брат

Засудженому в Криму фігуранту «справи українських диверсантів» Євгену Панову, який перебуває у російській колонії №6 в Омську, не надають медичну допомогу. Про це повідомив його брат Ігор Котелянець.

«Зі здоров’ям проблеми ті ж (головні болі, спина, суглоби, зуби), поки ніяких обстежень і ніякої медичної допомоги не надали», – написав Котелянець.

За його словами, рідні домоглися, щоб Панову передали окуляри, тому що під час утримання в СІЗО Сімферополя та етапу у нього почав погіршуватися зір.

Управління ФСВП по Омській області, а також російський омбудсмен Тетяна Москалькова поки не коментували заяву брата Панова.

Наприкінці червня український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що засуджений в анексованому Криму фігурант справи «українських диверсантів» Євген Панов харчується з перервами у 15 годин в російській колонії №6 в Омську. Двоюрідний брат Панова Євген Котелянець писав, що він схуд і потребує медичної допомоги.

13 липня минулого року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Він відмовився від угоди зі слідством.

Російські спецслужби заявляють, що Євген Панов був членом «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури Кримського півострова. Влада України заперечує російські звинувачення і називають це провокацією російських спецслужб.