Москалькова стверджує, що відвідала Панова в російській колонії

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова стверджує, що «особисто проконтролювала» умови, в яких відбуває покарання фігурант справи «українських диверсантів» Євген Панов. Про це вона повідомила у письмовій відповіді Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій.

За інформацією, яку отримала Денісова, Панову надали допомогу невролог і окуліст. Повідомляється, що Панова двічі вивозили в лікарні. Засудженому виписали окуляри.

Крім того, на 8-9 липня заплановано візит Панова до стоматолога, заявила російська омбудсмен.

Москалькова стверджує, що Панов не скаржиться на проблеми з харчуванням. За її даними, він має можливість отримувати додаткові продукти харчування в посилках, а також придбати їх в магазині установи.

Також Москалькова каже, що Панов отримує «Новую газету».

Наприкінці червня український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що засуджений в анексованому Криму фігурант справи «українських диверсантів» Євген Панов харчується з перервами у 15 годин в російській колонії №6 в Омську. Двоюрідний брат Панова Євген Котелянець писав, що він схуд і потребує медичної допомоги.

13 липня минулого року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Він відмовився від угоди зі слідством.

Російські спецслужби заявляють, що Євген Панов був членом «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури Кримського півострова. Влада України заперечує російські звинувачення і називають це провокацією російських спецслужб.