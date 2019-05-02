Засуджений у Криму фігурант справи «українських диверсантів» Панов тисячу днів перебуває в ув’язненні

Засуджений в анексованому Криму за звинуваченням у підготовці диверсій на півострові українець Євген Панов вже тисячу днів перебуває в ув’язненні. Про це 2 травня в Facebook написав його брат Ігор Котелянець.

«Сьогодні 1000 днів, як мій рідний брат Євген Панов – політв'язень Кремля ... За ці 1000 днів він пережив скажені тортури: його тілом кілька днів гуляв ток, кінцівки лопалися від напруги при розтягуванні на «ластівці», а легені захлиналися від нестачі кисню, коли душили. Витримав і залишився живий. Під час цих 1000 днів росіяни протягнули його по десятку в’язниць, змушували співпрацювати з ФСБ, працювати в колонії, співати російський гімн, знущалися, як могли ... Панов витримав всі і не піддався», – написав Котелянець.

У лютому Панова перевезли до виправної колонії №6 російського Омська, відомої тим, що в жовтні 2018 року засуджені влаштували тут бунт і оголосили голодування, протестуючи проти знущань над ними.

13 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Він відмовився від угоди зі слідством.

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО в Лефортово, після цього повернули до Криму.

Російські спецслужби стверджували, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка «планувала здійснити теракти» на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).