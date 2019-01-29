«Українського диверсанта» Панова перевезли до Омська – рідні

Засудженого в анексованому Росією Криму у «справі українських диверсантів» Євгена Панова перевезли до російського Омська, повідомили його родичі у Facebook.

«Сьогодні, 29 січня, за повідомленням українського консула, Женю перевезли етапом до Омська. На етапі був майже чотири місяці», – йдеться на сторінці Панова у Facebook.

Брат Панова Ігор Котелянець розповів «Кримські правозахисній групі», що в цей час Панов є в СІЗО Омська. У найближчі два тижні стане відомо, в яку саме колонію його помістять.

У грудні 2018 року родичі чи адвокати повідомляли про етапування російськими силовиками Євгена Панова то з Росії до Криму, то знову з Криму до Росії.

Федеральна служба безпеки Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в окупованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО в Лефортові, після чого повернули з Росії до Криму.

Російські спецслужби стверджували, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка «планувала здійснити теракти» на об’єктах туристичної і соціальної інфраструктури Криму.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає ці звинувачення провокацією російських спецслужб.

13 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Він відмовився від угоди зі слідством. Захист українця оскаржив вирок.

Панова етапували до Москви 9 жовтня, його справу передали до Верховного суду Росії для розгляду апеляції.

Верховний суд Росії 25 жовтня залишив вирок Панову без змін, хоча обвинувачення просило суд збільшити Панову термін до 10 з половиною років.