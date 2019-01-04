Засудженого в справі «українських диверсантів» Захтея відправили в карцер – дружина

Засудженого в справі «українських диверсантів» Андрія Захтея відправили в карцер Сімферопольської колонії №1 в анексованому Росією Криму, повідомила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії його дружина Оксана Захтей.

«У карцер Андрія помістили, імовірно, вчора в першій половині дня. Точної інформації про причини його переведення в карцер і наскільки довго він там буде перебувати – у мене поки немає. Про те, що у нього були останнім часом якісь дисциплінарні стягнення або порушення, Андрій мені теж не повідомляв. Але мені відомо, що кілька тижнів тому йому погрожували: мовляв, вирушиш у карцер, як мінімум на 15 днів. З чим були пов'язані ці загрози, мені теж не відомо», – повідомила Оксана Захтей.

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові.

Російські спецслужби стверджували, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка «планувала здійснити теракти» на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає ці звинувачення провокацією російських спецслужб.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова Захтея від адвоката за угодою.

У лютому 2018 року його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

13 липня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Він відмовився від угоди зі слідством.