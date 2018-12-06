Засудженого в справі «українських диверсантів» Панова знову етапували до Росії – адвокат

Засудженого у справі «українських диверсантів» українця Євгена Панова знову етапували до Росії, повідомила адвокат Ольга Дінзе у коментарі до Facebook-допису кримського активіста Різи Асанова про передачу в СІЗО.

«Він її [передачу] отримав, але з’їсти не встигне. Зранку поїхав по етапу чомусь знову у Краснодар», – написала Дінзе.

Панова перевезли з Росії до анексованого нею Криму кілька днів тому.

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові.

Російські спецслужби стверджували, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка «планувала здійснити теракти» на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає ці звинувачення провокацією російських спецслужб.

13 липня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Він відмовився від угоди зі слідством. Захист українця оскаржив вирок.

25 жовтня Верховний суд Росії залишив вирок Панову без змін, хоча обвинувачення просило суд збільшити Панову термін до 10 з половиною років.