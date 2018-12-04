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05 Грудень 2018, Київ 00:43
Новини | Політика

Засудженого у справі «українських диверсантів» Панова етапували до Криму – рідні

Родичі повідомили, що Панова етапували до Криму

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Українця Євгена Панова, якому Верховний суд Росії в Москві залишив без ізмненія вирок по «справі українських диверсантів», етапували в СІЗО Сімферополя. Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії 4 грудня повідомила мати Панова Віра Котелянець.

Цю інформацію також підтвердив брат Панова Ігор Котелянець.

Наразі невідомо, з якими процесуальними діями пов’язане переміщення Панова. У родичів та адвоката українця поки що немає можливості з ним зв’язатися, оскільки він знаходиться на карантині.

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО в Лефортово, після чого повернули до Криму.

Оголошені диверсантами: як у Криму утримують Панова і Захтея | Крим.Реалії ТБ (відео)
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Оголошені диверсантами: як у Криму утримують Панова і Захтея | Крим.Реалії ТБ (відео)

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Російські спецслужби стверджували, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка «планувала здійснити теракти» на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає ці звинувачення провокацією російських спецслужб.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. У лютому 2018 року його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Громадянин України Євген Панов у російському суді, архівне фото
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Верховний суд Росії не змінив вирок «українському диверсанту» Панову

13 липня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Він відмовився від угоди зі слідством. Захист українця оскаржив вирок.

Панова етапували до Москви 9 жовтня, його справу передали до Верховного суду Росії для розгляду апеляції.

Верховний суд Росії 25 жовтня залишив вирок Панову без змін, хоча обвинувачення просило суд збільшити Панову термін до 10 з половиною років.

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