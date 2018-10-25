Верховний суд Росії розгляне апеляцію на вирок «українському диверсанту» Панову

Верховний суд Росії 25 жовтня розгляне в закритому режимі апеляційні скарги адвокатів на вирок громадянину України Євгену Панову, засудженому до восьми років в'язниці за звинуваченням в «підготовці диверсії в Криму». Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляє проект Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Російське державне обвинувачення просить суд збільшити Панову термін до 10 з половиною років.

13 липня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Він відмовився від угоди зі слідством. Захист українця оскаржив вирок.

Панова етапували до Москви 9 жовтня, його справу передали до Верховного суду Росії для розгляду апеляції.

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО в Лефортово, після чого повернули до Криму.

Російські спецслужби стверджували, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка «планувала здійснити теракти» на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає ці звинувачення провокацією російських спецслужб.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. У лютому 2018 року його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).