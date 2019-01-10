«Українського диверсанта» Панова етапують до Омська, зв’язку з ним немає – рідні

Засудженого в окупованому Криму у «справі українських диверсантів» Євгена Панова етапують в одну з колоній російського Омська. Про це 9 січня проекту Радіо Свобода Крим.Реаліі повідомила його мати Віра Котелянець.

«Після того, як його вивезли з Криму, а це вже більше місяця – у нас з ним немає ніякого зв’язку, і ми навіть не знаємо точно, де він. Але пару тижнів тому нам вдалося дізнатися, що Женю, швидше за все, етапують в одну з колоній в Омську. Ми також точно знаємо, що за станом на сьогоднішній день він вже проїхав Оренбург, Челябінськ і Тюмень. Я зв’язалася з російськими правозахисниками і українським консулом в Новосибірську, вони пообіцяли, що по можливості будуть відслідковувати його переміщення і прибуття вже безпосередньо в колонію. В Омську відразу кілька колоній, в яку саме він потрапить я поки що сказати не можу», – розповіла мати Панова.

У грудні 2018 року родичі чи адвокати кілька разів повідомляли про етапування російськими силовиками Євгена Панова то з Росії до Криму, то знову з Криму до Росії.

Федеральна служба безпеки Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в окупованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО в Лефортові, після чого повернули з Росії до Криму.

Російські спецслужби стверджували, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка «планувала здійснити теракти» на об’єктах туристичної і соціальної інфраструктури Криму.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає ці звинувачення провокацією російських спецслужб.

13 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Він відмовився від угоди зі слідством. Захист українця оскаржив вирок.

Панова етапували до Москви 9 жовтня, його справу передали до Верховного суду Росії для розгляду апеляції.

Верховний суд Росії 25 жовтня залишив вирок Панову без змін, хоча обвинувачення просило суд збільшити Панову термін до 10 з половиною років.