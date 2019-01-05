«Українського диверсанта» Панова можуть етапувати в колонію в Омську – брат

Кінцевим пунктом етапу українця Євгена Панова, якому Верховний суд Росії в Москві залишив без зміни вирок по «справі українських диверсантів», може стати колонія в російському Омську. Про це повідомив його брат Ігор Котелянець, посилаючись на непідтверджену інформацію.

«Колонія в цьому місті відома тим, що не так давно тамтешні в’язні влаштували бунт, протестуючи проти катувань, які застосовують до них служителі цього середньовічного закладу. Зараз готуємося до касації, а також готуємо позов до Європейського суду з прав людини», – написав Котелянець у Facebook.

У грудні 2018 року родичі чи адвокати кілька разів повідомляли про етапування російськими силовиками Євгена Панова то з Росії до Криму, то знову з Криму до Росії.

Федеральна служба безпеки Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в окупованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО в Лефортові, після чого повернули з Росії до Криму.

Російські спецслужби стверджували, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка «планувала здійснити теракти» на об’єктах туристичної і соціальної інфраструктури Криму.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає ці звинувачення провокацією російських спецслужб.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. У лютому 2018 року його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу на суму 220 тисяч рублів (на той час це було близько 105 тисяч гривень, нині це майже 89 тисяч).

13 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Він відмовився від угоди зі слідством. Захист українця оскаржив вирок.

Панова етапували до Москви 9 жовтня, його справу передали до Верховного суду Росії для розгляду апеляції.

Верховний суд Росії 25 жовтня залишив вирок Панову без змін, хоча обвинувачення просило суд збільшити Панову термін до 10 з половиною років.