Денісова просить Росію повідомити про політв’язня Панова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що звернулася до посадовців Росії з проханням надати інформацію про місце перебування утримуваного раніше в окупованому Криму політв’язня Євгена Панова.

Як написала вона у фейсбуці, попереднього дня, 2 січня, до неї звернулася мати українця Віра Котелянець, занепокоєна через відсутність зв’язку з сином.

Денісова нагадала, що раніше Панова утримували в підконтрольному Москві Сімферопольському слідчому ізоляторі, а останнім часом уже тривалий час етапують із одного СІЗО до іншого.

За словами уповноваженої, для уточнення інформації вона звернулася з проханням повідомити про місце перебування Євгена Панова до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової і директора Федеральної служби виконання покарань Росії Геннадія Корнієнка. За її словами, ще один адресат її звернення – радник-посланник, тимчасовий повірений у справах України в Росії Василь Покотило.

У грудні 2018 року родичі чи адвокати кілька разів повідомляли про етапування російськими силовиками Євгена Панова то з Росії до Криму, то знову з Криму до Росії.

Федеральна служба безпеки Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в окупованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО в Лефортові, після чого повернули з Росії до Криму.

Російські спецслужби стверджували, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка «планувала здійснити теракти» на об’єктах туристичної і соціальної інфраструктури Криму.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає ці звинувачення провокацією російських спецслужб.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. У лютому 2018 року його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу на суму 220 тисяч рублів (на той час це було близько 105 тисяч гривень, нині це майже 89 тисяч).

13 липня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Він відмовився від угоди зі слідством. Захист українця оскаржив вирок.

Панова етапували до Москви 9 жовтня, його справу передали до Верховного суду Росії для розгляду апеляції.

Верховний суд Росії 25 жовтня залишив вирок Панову без змін, хоча обвинувачення просило суд збільшити Панову термін до 10 з половиною років.