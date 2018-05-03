Засуджений у Криму Захтей відмовився свідчити у «справі Панова»

Засуджений за «підготовку диверсій» громадянин України Андрій Захтей відмовився давати свідчення у справі підозрюваного «українського диверсанта» Євгена Панова в підконтрольному Росії Верховному суді Криму. Про це 3 травня повідомляє кореспондент Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода.

За словами адвоката Дмитра Дінзе, Захтей відмовився давати свідчення, пославшись на статтю 51 Конституції Росії («ніхто не зобов'язаний свідчити проти себе самого»).

«Він особливо нічого не сказав, відмовився по 51-й статті. Після цього в суді зачитали свідчення Захтея, які він давав раніше», – пояснив адвокат.

Також на засіданні допитали двох свідків і понятого. Останній був присутній при огляді автомобілів Захтея і Панова. Один зі свідків розповів про те, що бачив в готелі, куди заїжджали Панов і Захтей.

Другий – відповідальний за водопостачання муніципального унітарного підприємства.

«Його просто запитали, які будуть наслідки, якщо отруїти воду або підірвати що-небудь на вашому підприємстві. Він відповів, що було б все дуже погано», – пояснив Дінзе.

Наступне судове засідання призначене на 10:00 4 травня.

У квітні 2018 року суд перейшов до розгляду по суті справи «українського диверсанта» Панова. Йому продовжили арешт на півроку, до 26 вересня.

У серпні 2016 року ФСБ Росії затримала в анексованому Криму групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, після – повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова Захтея від адвоката за угодою.

У лютому його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Євген Панов провину не визнав і від угоди зі слідством відмовлявся.