У засудженого в Криму «українського диверсанта» Захтея погіршився зір – дружина

У засудженого у «справі українських диверсантів» Андрія Захтея в Сімферопольській колонії №1 загострилися хронічні захворювання і погіршився зір. Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла дружина засудженого Оксана Захтей, яка 11 березня приїхала до Києва після побачення з чоловіком.

За її словами, ліки, які вдається передати в колонію, знімають симптоми, але не лікують захворювання.

«Болі у спині, гастрит, гайморит... Мазі від болю у спині вже не допомагають, а знеболюючих пігулок багато не пропускають. Можливості проводити повноцінне лікування немає. Медикаменти, які передаю, допомагають зняти симптоми, але не більше. І то половину таблеток, які я привезла, повернули назад», – пояснила дружина Захтея.

Вона додала, що Захтей втратив надію на звільнення в результаті обміну і сподівається на умовно-дострокове звільнення (УДЗ). Подати документи на УДО Захтей зможе після того як відбуде ще півтора року ув'язнення.

«Якщо говорити про психологічний стан, то йому важко, сильно сумує за донькою, не бачив її вже три роки», – розповіла Оксана Захтей.

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові.

Російські спецслужби стверджували, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка «планувала здійснити теракти» на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає ці звинувачення провокацією російських спецслужб.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова Захтея від адвоката за угодою.

У лютому 2018 року його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

13 липня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Він відмовився від угоди зі слідством.