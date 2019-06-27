Фігурант справи «українських диверсантів» скаржиться на погіршення зору – омбудсмен

Засуджений в анексованому Росією Криму за звинуваченням у підготовці диверсій на півострові українець Євген Панов скаржиться на погіршення зору, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook 26 червня.

«До мене звернувся брат українського політв’язня Євгена Панова, який утримується в російській колонії №6 Омська. Він повідомив, що адвокат, який побував у Євгена 20 червня, приголомшений станом здоров’я свого підзахисного. Євген скаржиться на погіршення зору, постійний головний біль, проблеми із зубами. Медична допомога вчасно не надається», – заявила Денісова.

За її даними, Панов харчується з проміжками в 15 годин, тривале перебування в стані голоду створює додаткові ризики для здоров’я. Крім того, засудженому заборонили отримувати періодику.

«Я невідкладно звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової забезпечити дотримання прав українського громадянина Євгена Панова, а також сприяти в наданні йому належної медичної допомоги офтальмолога, окуліста, невролога та стоматолога», – розповіла Денісова.

13 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Євгена Панова до 8 років колонії суворого режиму. Він відмовився від угоди зі слідством.

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО в Лефортово, після цього повернули до Криму.