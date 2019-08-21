Сущенку, Сизоновичу і Панову передали передачі в СІЗО у Москві – Івлєва

Адміністрація московського слідчого ізолятора «Лефортово» 21 серпня прийняла передачі для трьох українців, утримуваних російською владою – Романа Сущенка, Олексія Сизоновича і Євгена Панова, написала у фейсбуці російська журналістка і громадська активістка Вікторія Івлєва.

«Для Романа Сущенка, Олексія Івановича Сизоновича і Євгена Панова сьогодні були зроблені передачі в СІЗО «Лефортово»… вагою по шість із половиною кілограмів. І ці передачі прийняті», – повідомила Івлєва.

При цьому двоюрідний брат Євгена Панова Ігор Котелянець написав у коментарі до публікації Івлєвої, що ця інформація «шкодить самим політв’язням» і що журналістка займається «піаром».

Прямого підтвердження від адміністрації СІЗО «Лефортово» про перебування там вказаних громадян України немає.

Напередодні Івлєва написала, що адміністрація «Лефортово» прийняла передачі для інших п’яти українських політв’язнів – Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба і Миколи Карпюка.

Досі публічно було відомо лише, що 16 серпня Володимира Балуха вивезли з колонії міста Торжок Тверської області Росії. 19 серпня російський адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що не знає, де перебуває український активіст.