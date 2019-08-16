Українського активіста Балуха вивезли в Москву – адвокат

Українського активіста з анексованого Росією Криму Володимира Балуха вивезли в Москву з російської колонії № 4 міста Торжок. Про це 16 серпня проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила його адвокат Ольга Дінзе.

«Сьогодні ми встановили, що його вивезли в Москву в Слідчий ізолятор № 2. Однак не зрозуміло, який саме. Або це «Лефортово», або це «Бутирка». Більше ніяких відомостей нам не повідомляли. Мені стало про це відомо вранці від сестри, якій повернувся лист. Потім ми уточнили інформацію, і нам адміністрація колонії сказала, що його дійсно етапували в слідчий ізолятор», – сказала Дінзе.

Причини, з яких Балуха етапували до столиці Росії, їй не відомі.

У прес-службі управління Федеральної служби з виконання покарань Росії по Тверській області Крим.Реалії сказали, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, пославшись на закон «Про персональні дані».

3 серпня стало відомо, що Володимира Балуха в російській колонії № 4 міста Торжок знову помістили в штрафний ізолятор.

Підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (нині це понад 3 тисячі 900 гривень) за сукупністю двох кримінальних справ. Він відбуває ув’язнення в російському місті Торжку.

В українця в ув’язненні вже тривалий час є проблеми зі здоров’ям, але особливого лікування йому не надають, наголошують правозахисники.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Володимира Балуха політичним в’язнем.