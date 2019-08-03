Володимир Балух знову в ШІЗО – правозахисники

Український політв’язень Володимир Балух, ув’язнений у Росії, знову опинився у штрафному ізоляторі, повідомила Кримська правозахисна група з посиланням на родичів українця.

За їхньою інформацією, його закрили в ШІЗО в його колонії № 4 в російському місті Торжку 30 липня на 15 діб.

Як нагадують правозахисники, за чотири місяці в цій колонії його зачиняють у ШІЗО вже вшосте. Вони звертають увагу, що це ставить під загрозу його здоров’я, підірване попередніми голодуваннями протесту і суворими умовами утримання в колонії: після численних відправлень до ШІЗО Балуха на півроку перевели у приміщення камерного типу. Постійне перебування в ізоляторі може завдати його здоров’ю непоправної шкоди, наголошують у Кримській правозахисній групі.

В українця в ув’язненні вже тривалий час є проблеми зі здоров’ям, але особливого лікування йому не надають.

Підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (нині це понад 3 тисячі 900 гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

Федеральна служба безпеки Росії затримала фермера, громадського активіста Володимира Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району в окупованому Росією Криму. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Російська влада на півострові висунула Балухові обвинувачення у зберіганні боєприпасів, його засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і до штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

Згодом проти Балуха порушили ще одну справу – через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це тюремник напав на нього. Через цю справу термін покарання йому збільшили до 4 років і 11 місяців.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Володимира Балуха політичним в’язнем.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд у Криму відмовив Балухові в умовно-достроковому звільненні.

Активіст своєї провини не визнає, 2018 року він упродовж кількох місяців голодував на знак протесту проти несправедливого, за його словами, ув’язнення.