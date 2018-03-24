Засуджений у Росії українець Сизонович зазнав тортур і потребує обстеження – консул

Засуджений у Росії за звинуваченням у тероризмі громадянин України Олексій Сизонович після затримання зазнав тортур і наразі потребує обстеження, повідомила Радіо Свобода консул України в російському Новосибірську Діана Іванова. Консул днями зустрілася з Сизоновичем – уперше за півтора роки від часу його затримання.

«Він сказав, що зараз у нього все більш-менш нормально. Але мучить головний біль. І виникає питання звідки він узявся… Як Олексій Іванович мені розповів, в той час, коли він перебував у Ростові-на-Дону його сильно били. Били так, що двічі він був в стані клінічної смерті. Він сказав, що до нього застосовувалися тортури в тому числі і електричним струмом», – сказала Іванова.

За словами консула, під час розмови з Сизоновичем вона звернула увагу на ущільнення в нього в районі шиї. «Він сказав, що це у нього давно, ще з армії, і воно йому не заважало. А ось після цих всіх подій, які з ним відбулися, після того, як його сильно били, воно почало збільшуватися, рости, і його почало це турбувати. Він підійшов до тюремного лікаря, у них на території є свій лікар, лікар подивився, записав його в книгу і сказав, що потрібно звернутися до фахівця. І ось уже більше місяця він чекає цього фахівця», – сказала Іванова.

Консул заявила, що написала заяву в колонії про те, що Сизоновича треба обстежити і в разі необхідності зробити операцію. «Я ще збираюся звернутися з цього приводу до уповноваженого з прав людини по Іркутській області, щоб він проконтролював. Якщо рішення не буде, або воно буде затягуватися, тоді, звичайно, доведеться виходити на Москву і на Київ», – додала вона.

Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії в Ростові 31 липня 2017 року засудив громадянина України Олексія Сизоновича до 12 років позбавлення волі і штрафу. Суд визнав Сизоновича винним у підготовці терактів в Ростовській області Росії, незаконному перетині кордону і незаконному володінні вибухівкою.

За версією слідства, Сизонович приїхав до міста Каменськ-Шахтинський у Ростовській області Росії, де робив знімки залізниці, нібито плануючи напад.

Російське видання «Медіазона» зазначає, що на суді у його справі як свідки виступали люди, пов’язані з угрупованням «ЛНР». Офіційний представник України не був допущений до зустрічі з Сизоновичем, який перебував під арештом від серпня 2016 року.