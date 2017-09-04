Правозахисниця: засуджений у Росії українець Сизонович відкликав апеляцію

61-річний громадянин України, засуджений російським судом до 12 років тюрми, Олексій Сизонович, відкликав свою апеляцію, повідомила координаторка Медійної ініціативи за права людини Марія Томак.

«Він подав відповідну заяву працівникам суду, які радісно прискакали до СІЗО з такої нагоди. Таким чином, Сизонович відмовився від претензій до Росії у зв’язку із засудженням і визнав, що його вирок – законний», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За даними Томак, сам Сизонович перебуває у депресивному настрої, він не має оптимізму і віри в те, що державі Україна не байдуже, – домовленості з адвокатом про представлення інтересів українця не було.

Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії31 липня засудив громадянина України Олексія Сизоновича до 12 років позбавлення волі і штрафу. Суд визнав Сизоновича винним у підготовці терактів в Ростовській області Росії, незаконному перетині кордону і незаконному володінні вибухівкою.

За версією слідства, Сизонович приїхав до міста Каменськ-Шахтинський у Ростовській області Росії, де робив знімки залізниці, нібито плануючи напад.

Російське видання «Медіазона» зазначає, що на суді у його справі як свідки виступали люди, пов’язані з угрупованням «ЛНР». Офіційний представник України не був допущений до зустрічі з Сизоновичем, який перебував під арештом від серпня минулого року.

Як заявляють правозахисники, Росія ув’язнила кількох громадян України за підробними, політично мотивованими звинуваченнями від часу анексії Криму в 2014 році. У березні Європарламент закликав Росію звільнити більше ніж 30 українських громадян.