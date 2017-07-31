Суд у Росії засудив українця до 12 років ув’язнення за звинуваченням у тероризмі

Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії засудив громадянина України Олексія Сизоновича до 12 років позбавлення волі і штрафу.

Суд визнав Сизоновича винним у підготовці терактів в Ростовській області Росії, незаконному перетині кордону і незаконному володінні вибухівкою.

Суд виніс вирок 31 липня.

За версією слідства, Сизонович приїхав до міста Каменськ-Шахтинський у Ростовській області Росії, де робив знімки залізниці, нібито плануючи напад.

Російське видання «Медіазона» зазначає, що на суді у його справі як свідки виступали люди, пов’язані з угрупованням «ЛНР». Офіційний представник України не був допущений до зустрічі з Сизоновичем, який перебував під арештом від серпня минулого року.

Як заявляють правозахисники, Росія ув’язнила кількох громадян України за підробними, політично мотивованими звинуваченнями від часу анексії Криму в 2014 році.

У березні Європарламент закликав Росію звільнити більше ніж 30 українських громадян.