Суд у Росії засудив українця до 12 років ув’язнення за звинуваченням у тероризмі

Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії засудив громадянина України Олексія Сизоновича до 12 років позбавлення волі і штрафу.
Суд визнав Сизоновича винним у підготовці терактів в Ростовській області Росії, незаконному перетині кордону і незаконному володінні вибухівкою.
Суд виніс вирок 31 липня.
За версією слідства, Сизонович приїхав до міста Каменськ-Шахтинський у Ростовській області Росії, де робив знімки залізниці, нібито плануючи напад.
Російське видання «Медіазона» зазначає, що на суді у його справі як свідки виступали люди, пов’язані з угрупованням «ЛНР». Офіційний представник України не був допущений до зустрічі з Сизоновичем, який перебував під арештом від серпня минулого року.
Як заявляють правозахисники, Росія ув’язнила кількох громадян України за підробними, політично мотивованими звинуваченнями від часу анексії Криму в 2014 році.
У березні Європарламент закликав Росію звільнити більше ніж 30 українських громадян.
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