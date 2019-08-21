Мати Балуха не виключає, що залишить Крим у випадку звільнення сина з в’язниці

Мати засудженого в анексованому Росією Криму Володимира Балуха Наталія не виключає, що залишить півострів у випадку звільнення сина з в’язниці. Про це вона розповіла в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Буде важко, але нічого не зробиш. Скільки мені вже залишилося жити? Я нікуди не хочу їхати звідси, але якщо доведеться… Для мене найважливіше, щоб він десь прилаштувався. Йому сюди немає чого повертатися, бо його тут згноблять», – сказала Наталія Балух.

Вона наголосила, що нічого не знає про можливий обмін сина.

16 серпня Володимира Балуха вивезли з колонії міста Торжок Тверської області. 19 серпня російський адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що не знає, де перебуває український активіст.

20 серпня російська правозахисниця Вікторія Івлєва повідомила, що адміністрація московського слідчого ізолятора «Лефортово» прийняла передачі для п’ятьох відомих українських політв’язнів – Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколи Карпюка.

Федеральна служба безпеки Росії затримала фермера, громадського активіста Володимира Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району в окупованому Росією Криму. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Згодом проти активіста порушили ще одну справу – через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це тюремник напав на нього.

За сукупністю двох кримінальних справ підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (нині це понад 3 тисячі 900 гривень).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».

У 2018 році Балух понад 200 днів тримав голодування.