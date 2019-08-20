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20 Серпень 2019, Київ 15:31
Новини | Суспільство

Український політв’язень розповів, як Балуха вивозили з колонії в Тверській області – ЗМІ

Володимир Балух зник з колонії 16 серпня

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Український політв’язень Олександр Шумков, якого утримують у російській колонії в Тверській області, розповів, як вивозили іншого політв’язня, кримчанина Володимира Балуха. Про це він розповів своєму адвокату Олексію Барановському, а також у відеозверненні, повідомляє Громадське.

За інформацією видання, Шумков розповів, що кримчанина нещодавно забрали «з речами на вихід». Балух встиг крикнути по бараку, що його «повезли на етап з речами».

«Вже адвокату сказав, що тиждень тому забрали в невідомому напряму Вову Балуха. Всім буром («бараком посиленого режиму» – ред.) ламаємо голову, куди його повезли», – каже Шумков у зверненні.

За інформацією адвоката Шумкова, українцям у колонії не давали спілкуватися, утримували окремо.

«Їм не давали спілкуватися, хоча українці писали заяви, щоб їх оселили разом в одній камері, тому передавати важливу інформацію доводиться у такий спосіб», – сказав захисник.

16 серпня Володимира Балуха вивезли з колонії міста торжок Тверської області. 19 серпня російський адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що не знає, де перебуває український активіст.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Володимира Балуха політичним в’язнем.

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