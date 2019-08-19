Політв’язень Карпюк «вибув» із російської в’язниці, є шанс на повернення – адвокат

Український політв’язень Микола Карпюк «вибув» із російської в’язниці «Владимирський централ», повідомив його адвокат Олексій Барановський із посиланням на адміністрацію в’язниці.

За його словами, які наводить видання «Українська правда», 29 липня Карпюкові не видали посилку від Барановського – нібито через завелику вагу. Адвокат зменшив вагу посилки з 27 до 19 кілограмів, проте 19 серпня вона знову повернулася у зв’язку з тим, що «адресат вибув».

За словами адвоката, Карпюк міг «вибути» з тієї ж причини, що й політв’язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області Росії.

Барановський припустив, що найближчим часом із Росії в Україну можуть повернутися деякі українські політв’язні.

«Можна було подумати, що Балуха просто переводять в іншу колонію, але справа в тому, що в кінці минулого тижня з Владимирського централу пропав мій підзахисний Микола Карпюк. Посилка, відправлена йому минулого тижня, повернулася мені назад із позначкою «адресат відсутній», а це означає, що їх обох забрали з «насиджених місць» приблизно в той самий час, і це викликає стриманий оптимізм», – заявив він.

Раніше 19 серпня Дмитро Дінзе, адвокат іншого українського політв’язня Володимира Балуха, повідомив, що не може знайти місце перебування українця, якого раніше вивезли з російської колонії № 4 в місті Торжок. За його інформацією, в СІЗО № 2 Москви Балуха немає.

16 серпня адвокат Балуха Ольга Дінзе повідомляла, що українця вивезли до Москви. Причини, за якими Балуха етапували, за її словами, до Москви, їй були не відомі.

У травні 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив українця Миколу Карпюка до 22,5 років за звинуваченням в участі у Першій чеченській війні. Він провину заперечує і заявляє, що ніколи не був у Чечні.

Бранець каже, що був захоплений російськими силовиками незаконно, а свідчення і признання були отримані російським слідством під тортурами. Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Карпюка політв’язнем.