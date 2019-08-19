Адвокат не може знайти вивезеного з колонії українського активіста Балуха

Російський адвокат Дмитро Дінзе повідомляє, що не може знайти місце перебування українського активіста Володимира Балуха, якого раніше вивезли з російської колонії номер 4 міста Торжок Тверської області.

За його інформацією, у СІЗО номер 2 Москви Балуха немає.

«Продовжуємо пошуки, не все так просто. Є тільки неперевірена і непідтверджена інформація, що він виїхав до Москви. Тому розповсюджувачів інформації про прибуття Балуха в Москву за типом «зуб даю» прошу не сприймати всерйоз», – написав Дмитро Дінзе у Facebook.

Балух відбував ув’язнення в російському місті Торжку. 16 серпня адвокат Ольга Дінзе повідомила, що кримського активіста вивезли до Москви.

Підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (нині це понад 3 тисячі 900 гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

В українця в ув’язненні вже тривалий час є проблеми зі здоров’ям, але особливого лікування йому не надають, наголошують правозахисники.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Володимира Балуха політичним в’язнем.