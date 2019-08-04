Син засудженого в анексованому Криму українського активіста Балуха: «В селі ми стали ізгоями»

Павло Балух, син засудженого підконтрольним Кремлю судом в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха, який нині перебуває в ув'язненні на території Росії, в інтерв'ю проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» розповів про життя його родини після арештів і судів над батьком. За словами Павла Балуха, в рідному селі Серебрянка Роздольненського району вони тепер ізгої.

«У тій же самій Серебрянці, в нашому селі, знаєте, як ізгоями стали. Люди намагаються не спілкуватися, як раніше. Вічні обговорення якісь за спинами – теж неприємно», – каже Павло.

При цьому він зазначив, що за межами села про ситуацію з його батьком знають далеко не всі.

«Справа в тому, що у нас народ у Криму не обізнаний. Ніхто нічого не знає про те, що... Ніхто загалом не має поняття, хто в мене батько і що з ним відбувається, що за прізвище. За весь час я зустрів лише двох людей, які про це знали, зі сторонніх», – розповів Павло.

Сам він продовжує жити і працювати в Криму, опанував професію технолога-винороба, створив свою сім'ю, але з батьком більше не спілкується.

Повну версію інтерв'ю з Павлом Балухом читайте тут.

3 серпня Кримська правозахисна група з посиланням на родичів українця повідомила, що 30 липня Володимира Балуха закрили в ШІЗО в колонії №4 в російському місті Торжку на 15 діб (за чотири місяці в цій колонії його зачиняють у ШІЗО вже вшосте). Вони звертають увагу, що це ставить під загрозу його здоров’я, підірване попередніми голодуваннями і суворими умовами утримання в колонії

В українця в ув’язненні вже тривалий час є проблеми зі здоров’ям, але особливого лікування йому не надають, наголошують правозахисники.

Підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (нині це понад 3 тисячі 900 гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

Федеральна служба безпеки Росії затримала фермера, громадського активіста Володимира Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району в окупованому Росією Криму. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Російська влада на півострові висунула Балухові обвинувачення у зберіганні боєприпасів, його засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і до штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

Згодом проти Балуха порушили ще одну справу – через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це тюремник напав на нього. Через цю справу термін покарання йому збільшили до 4 років і 11 місяців.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Володимира Балуха політичним в’язнем.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд у Криму відмовив Балухові в умовно-достроковому звільненні.

Активіст своєї провини не визнає, 2018 року він упродовж кількох місяців голодував на знак протесту проти несправедливого, за його словами, ув’язнення.