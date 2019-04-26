Екс-охоронця Яроша побили в російському СІЗО та виправній колонії

Українського військовослужбовця та колишнього охоронця лідера «Правого сектору» Дмитра Яроша Олександра Шумкова, якого утримують в Росії, побили співробітники слідчого ізолятора в Твері, а потім – у тверській виправній колонії. Про це повідомляє російське видання «Грани.ру» із посиланням на адвоката Шумкова Романа Лизлова.

За словами Шумкова, співробітники СІЗО 24 березня вивели його з камери до душової та побили згорнутим гумовим килимком. Однак, як сказав політв’язень, по медичну допомогу він не звертався, побоюючись подальшого побиття.

Тітка в’язня Людмила Шумкова 26 квітня оприлюднила відео, на якому Олександр розповідає про побиття та умови перебування в Тверському СІЗО.

«Я перебував у камері площею 5 на 2,5, максимум три метри, окрім мене, там було ще п’ятеро людей, загалом нас було шестеро. Зрозуміло, що палили, вентиляція погана, дихати було неможливо. Плюс стіни, стеля були вкриті пліснявою й грибком, явно була присутня вогкість», – каже він.

Як додав політв’язень, 4 квітня його відправили до виправної колонії №4, де побили одразу після прибуття.

«Мене поставили на розтяжку так звану, тобто руки біля стіни, ноги – максимально розтягнуті. Один зі співробітників колонії завдав мені близько п’яти ударів дубинкою по ногах і при завданні ударів, я точно не пам’ятаю, але він наче пояснював, що нібито мститься за мою участь в подіях Майдану 2013-2014 років. За те, що я на Майдані нібито бив і вбивав співробітників «Беркуту», – розповів Шумков.

Також, додав ув’язнений, у СІЗО в нього забрали письмові приналежності та адреси адвоката і родичів, в колонії – двічі поспіль відправляли до штрафного ізолятора.

На думку Шумкова, справжньою причиною штрафних санцій є намагання створити йому «максимально нестерпні, жорсткі умови утримання».

У грудні 2018 року Шумкова визнали винним у Росії за статтею «Участь у екстремістській організації, щодо якої судом ухвалено рішення про заборону її діяльності» і засудили до чотирьох років ув’язнення.

У Росії «Правий сектор» є забороненою організацією.

У вироку зазначалося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектору», що була «спрямована проти інтересів Росії».

У вересні 2017 року повідомлялося, що колишній охоронець депутата Верховної Ради Дмитра Яроша Олександр Шумков опинився в російському СІЗО.