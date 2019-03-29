До Павла Гриба мають допустити українських лікарів – представництво ЄС в ОБСЄ

Представництво Європейського Союзу при ОБСЄ 29 березня висловило стривоженість вироком українському політв’язню Павлу Грибу.

Згідно з заявою, Євросоюз «очікує, що Гриб буде негайно звільнений і отримає доступ до спеціального лікування, якого потребує».

«Українські лікарі мають бути допущені до нього, як того вимагав Європейський суд із прав людини», – заявляють у представництві.

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У Росії 22 березня суд оголосив вирок у справі українця Павла Гриба, обвинуваченого там у «сприянні терористичній діяльності» і нині важко хворого – 6 років ув’язнення.

20-річний нині Павло Гриб потерпає від низки важких захворювань і перебуває у важкому стані, він потребує постійного висококваліфікованого нагляду лікарів, регулярного проведення комплексного медичного обстеження і перебування у спеціалізованому медичному закладі, нагадали у відповідь на вирок у Міністерстві закордонних справ України.

19-річного на той час Павла Гриба викрали російські спецслужби 24 серпня 2017 року на території Білорусі, де він тоді перебував, і перевезли на територію Росії, де висунули обвинувачення, які українець відкидає.