Павло Гриб перебуває в критичному стані, є загроза життю – Денісова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляє про небезпеку життю Павла Гриба після того, як цей громадянин України оголосив голодування через ухвалений у Росії вирок.

«Такі заходи несуть загрозу життю хлопця, адже 20-річний політв’язень перебуває в критичному стані. Українцю необхідне додаткове медичне обстеження та подальша хірургічна операція. Я надіслала звернення та всі необхідні медичні дослідження, які підтверджують тяжкий стан Павла, до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової. Наразі вона володіє усією необхідною інформацією та знає, що ненадання необхідної медичної допомоги може призвести до фатальних наслідків для життя Павла», – написала омбудсмен у Facebook.

Раніше цього тижня голова Громадської спостережної комісії Ростовської області Леонід Петрашіс повідомив, що засудженого в Росії громадянина України Павла Гриба через оголошене ним голодування перевели в окрему камеру.

За словами Петрашіса, члени Громадської спостережної комісії попередили Гриба, що через голодування він не зможе отримувати прописані йому препарати від гастриту, і це може негативно відбитися на стані його здоров’я.

У Росії 22 березня суд оголосив вирок у справі українця Павла Гриба, обвинуваченого там у «сприянні терористичній діяльності» і нині важко хворого, – 6 років ув’язнення.

Після цього, за повідомленням українського «Громадського» телебачення з зали суду в російському Ростові-на-Дону, Павло Гриб заявив кореспондентці телеканалу, що оголошує голодування протесту через те, що до нього не допустили лікарів і уповноважену з прав людини Верховної Ради Людмилу Денісову. У Громадській спостережній комісії (російському громадському органі нагляду за пенітенціарною системою) Ростовської області натомість відразу заявили, що Гриб голодування не тримає і продовжує вживати їжу.

20-річний нині Павло Гриб потерпає від низки важких захворювань і перебуває у важкому стані, він потребує постійного висококваліфікованого нагляду лікарів, регулярного проведення комплексного медичного обстеження і перебування у спеціалізованому медичному закладі, нагадали у відповідь на вирок у Міністерстві закордонних справ України. МЗС вимагає негайно скасувати незаконний, за словами міністерства, вирок у справі Павла Гриба, надати йому постійний медичний супровід, забезпечити його звільнення і безперешкодне повернення в Україну. Міністр Павло Клімкін також закликав світову спільноту тиснути на Росію задля якнайшвидшого звільнення українця.

Крім того, з заявою на захист Павла Гриба вже виступив Європейський союз. У ЄС очікують, зокрема, що Гриб буде негайно звільнений і отримає доступ до спеціальних медичних послуг, які йому потрібні. «Доти, доки він залишається у в’язниці, українським лікарям необхідно дозволити побачити його, як того вимагає рішення Європейського суду з прав людини», – наголосили в дипломатичній службі Євросоюзу.

19-річного на той час Павла Гриба викрали російські спецслужби 24 серпня 2017 року на території Білорусі, де він тоді перебував, і перевезли на територію Росії, де висунули обвинувачення, які українець відкидає.