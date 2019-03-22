6 років тюрми для Павла Гриба. Правозахисники вимагають переговорів

Суд у Ростові-на-Дону виніс вирок у справі 20-річного українця Павла Гриба – 6 років позбавлення волі. Хлопця викрали у білоруському Гомелі і перевезли до Росії, де слідство звинуватило його у підготовці терористичного акту. Повідомляється, що Гриб оголосив голодування.

У російському суді завершили розгляд справи Павла Гриба, затриманого влітку 2017-го. Із присуджених йому шести років ув’язнення вирахують час, який українець вже провів у СІЗО. Сам підсудний провину не визнає.

Сьогодні він оголосив голодування. Адвокат Гриба Марина Дубровіна у коментарі Громадському уточнила, що основна вимога її підзахисного – надання йому медичної допомоги.

Це голодування пов’язане не з вироком, а саме з його станом здоров’я

«Насправді це голодування пов’язане не з вироком, а саме з його станом здоров’я. Лікар, який вчора заходив – такий дуже емоційний – до зали судового засідання, сказав дуже важливу фразу: «Ви не даєте мені його госпіталізувати». Насправді я думаю, що було б правильним рішенням, враховуючи такий дуже напружений судовий процес, відвезти Павла до тюремної лікарні», – сказала Дубровіна.

Раніше Павло неодноразово скаржився на свій стан, кілька разів швидка приїжджала до нього під час засідань у Північнокавказькому окружному військовому суді. Окрім того, адвокати українця намагалися домогтися для нього адекватної медичної допомоги через Європейський суд з прав людини

Хірург Василь Притула, що їздив у Ростов і свідчив на суді Гриба про стан його здоров’я, називає рішення про голодування «​самогубством»​: у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, печінковою недостатністю, проблемами з кровообігом у стінках стравоходу і шлунку.

​В українському МЗС заявили про «російське кафкіанське судочинство»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін також відреагував на вирок Павлу Грибу, закликавши до тиску на Росію з вимогою якнайшвидшого звільнення українського бранця.

«Замість медичної допомоги та операції, якої він критично потребує, Павлу в кращих сталінських традиціях виписали 6 років колонії. Так працює російське кафкіанське судочинство», – написав він у Facebook.

Також вже з’явилися перші реакції із-за кордону. Зокрема, із критикою рішення російського суду виступив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус.

«Ще один політв’язень Кремля: громадянин України Павло Гриб був засуджений до 6 років ув'язнення за абсурдними звинуваченнями. Це плачевно. Стан Павла погіршується, його треба звільнити», – написав литовський дипломат у Twitter.

Окрім того, із подібною заявою і вимогою допустити до Павла Гриба українських лікарів виступили представники ЄС.

«Європейський союз очікує, що пан Гриб буде негайно звільнений і отримає доступ до спеціальних медичних послуг, які йому потрібні. А доки він залишається у в’язниці, українським лікарям необхідно дозволити побачити його, як того вимагає рішення Європейського суду з прав людини», – ідеться в заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС, опублікованій на офіційному сайті.

#MustBeLiberated

Тим часом, правозахисники вже кілька років наголошують на необхідності створення поряд із Тристоронньою робочою групою у Мінську, де обговорюють врегулювання конфлікту на Донбасі, окремого переговорного майданчика, де на найвищому рівні могли би обговорюватися обмін і звільнення українців, ув’язнених у Росії з політичних мотивів. Якогось конкретного результату ці заклики, однак, не мають.

Українська гельсінська спілка з прав людини днями розпочала інформаційну кампанію під хештегом #MustBeLiberated про міжнародну практику обміну та звільнення полонених, заручників і політв’язнів.

​Співкоординаторка «Медійної ініціативи за права людини» Марія Томак нагадала, що нещодавно полоненому українському моряку Василю Сороці у Росії зробили операцію – після того, як в Україні прооперували росіянина Олексія Сєдікова, що воював на боці сепаратистів і відбуває в Україні покарання за статтею про тероризм.

За даними правозахисниці, в одному з недавніх інтерв’ю утримуваний в одному з українських СІЗО під час судового процесу росіянин Євген Мефьодов, що брав участь у масових сутичках 2 травня 2014 року в Одесі на боці антимайданівців, заявляв, що також потребує термінової медичної допомоги.

Якщо вдалося із Сєдіковим та Сорокою, то чи може вдатися із Мефьодовим і Грибом?

«От тепер питання: якщо вдалося із Сєдіковим та Сорокою, то чи може вдатися із Мефьодовим і Грибом? Я розумію, що Україна зобов'язана була б надати Мефьодову допомогу і без того. Я розумію, що це не правозахисний підхід зовсім – пропонувати ідеї отаких от обмінів, ну але ж це працює, правда? І от тепер питання номер два: хто про це домовлятиметься? Де ці незалежні, дієві, неполітизовані перемовники?» – написала Томак у Facebook.

За даними громадської організації «Медійна ініціатива за права людини», дотепер незаконно позбавлені волі 73 громадян України, яких утримують в окупованому Криму та території Росії з політичних мотивів; 118 заручників та де-факто військовополонених на непідконтрольній території Донецької і Луганської областей, та 24 військовополонених українських моряків.