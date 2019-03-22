Євросоюз очікує негайного звільнення Павла Гриба – заява

Європейський союз вимагає від Росії звільнення засудженого в цій країні 20-річного громадянина України Павла Гриба.

«Європейський союз очікує, що пан Гриб буде негайно звільнений і отримає доступ до спеціальних медичних послуг, які йому потрібні. Доти, доки він залишається у в’язниці, українським лікарям необхідно дозволити побачити його, як того вимагає рішення Європейського суду з прав людини», – ідеться в заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС, опублікованій на офіційному сайті.

Речник нагадує, що Гриб, який має серйозні захворювання, був викрадений з території Білорусі російськими спецслужбами в серпні 2017 року.

«Відтоді він незаконно утримується в Росії без будь-яких обґрунтованих звинувачень, і стан його здоров’я далі непокоїть. Сьогодні російський суд засудив Павла Гриба до шести років позбавлення волі на підставі «сприяння тероризму», – ідеться в заяві.

Раніше 22 березня міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію для звільнення українця Павла Гриба.

У заяві МЗС України, оприлюдненій на сайті відомства, вказано, що своїм судовим рішенням російська сторона «грубо порушує права людини – зокрема право на справедливий суд і право на життя».

22 березня Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив до шести років ув’язнення українця Павла Гриба, якого в Росії обвинуватили у сприянні терористичній діяльності.

29 січня 2019 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Гриб перебуває на межі життя і смерті.